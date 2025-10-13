El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró el anuncio de Israel de la liberación de mil 968 prisioneros palestinos, a cambio de los últimos 20 rehenes vivos retenidos por el movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza.

En sus redes sociales, el embajador Johnson también felicitó al mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Al fin… rehenes liberados… ¡alto al fuego en Gaza y en Oriente Medio!", expresó el diplomático estadounidense.

"¡Felicidades, Señor Presidente Donald Trump! Benditos sean los hacedores de paz", añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr