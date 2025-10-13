Más Información

Asciende a 64 fallecidos por lluvias en 5 estados del país, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Israel libera a casi dos mil prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

El narco, cada vez más cerca de los jóvenes

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

Aaron Ramsey y su familia atraviesan por un mal momento: extraviaron a su perrita Halo en San Miguel de Allende

Sheinbaum responde a quienes dicen “disfruten lo votado” a damnificados por lluvias; llama a Salinas Pliego a pagar impuestos

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró el anuncio de Israel de la , a cambio de los últimos 20 rehenes vivos retenidos por el movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza.

En sus redes sociales, el embajador Johnson también felicitó al mandatario estadounidense, .

"Al fin… rehenes liberados… ¡alto al fuego en Gaza y en Oriente Medio!", expresó el diplomático estadounidense.

"¡Felicidades, Señor Presidente Donald Trump! Benditos sean los hacedores de paz", añadió.

apr

