La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que alrededor de 400 mil estudiantes y personal académico de todos los niveles: Iniciación Universitaria, Bachillerato, Licenciatura, Especialidad, Maestría y Doctorado que se rigen por el plan de estudios semestral comenzaron el semestre 2026-2, el cual concluirá el próximo 29 de mayo.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios detalló que la distribución estudiantil estimada por nivel educativo es: mil 900, Iniciación Universitaria; 104 mil, Bachillerato; 234 mil, Licenciatura; 4 mil, Especialidad; 13 mil 300, Especialidades Médicas; 6 mil 900, Maestría; y 4 mil 200, Doctorado.

Agregó que de primer ingreso a las licenciaturas del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia en las 35 opciones educativas, serán 4 mil 941 alumnas y alumnas: mil 133 mujeres y 880 hombres ingresarán en modalidad abierta; en tanto que mil 828 mujeres y mil 100 varones, en modalidad a distancia.

La Universidad Nacional explicó que el calendario escolar establece inicios diferenciados de los ciclos escolares, por lo que el pasado 5 de enero los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria -administrados por el calendario anual- se reincorporaron a sus actividades que empezaron el 11 de agosto de 2025 y concluirán el 24 de abril del año en curso, en tanto que las licenciaturas que se rigen por el plan anual concluirán el próximo 8 de mayo.

Además, destacó que para el ciclo escolar que principia y para el que continúa -semestral y anual- se consideran días inhábiles el 2 de febrero; 16 de marzo; 1, 10 y 15 de mayo.

