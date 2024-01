El pasado 15 de enero la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó la convocatoria para cursar una licenciatura en la modalidad escolarizada o por medio de su sistema abierto o a distancia.

Si formas parte de los interesados en participar en el Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2024 de la UNAM, que corresponde al ciclo escolar 2024-2025/I y el cual se basa en la aplicación de un examen, no debes perder de vista las siguientes fechas clave para abonar a tu proceso de admisión.

Lee también: ¡Atención, estudiantes! UNAM lanza convocatoria de licenciatura 2024; te decimos los requisitos

Fechas clave de la primera fase del Concurso

Publicación de la convocatoria e instructivo (15 de enero): La UNAM insta a los aspirantes a recordar que su responsabilidad leer con atención y por completo la Convocatoria y su Instructivo para que no omitas realizar alguno de los trámites que te correspondan. Dicho escrito se encuentra disponible en: https://escolar1.unam.mx/Licenciatura2024/convocatoria.pdf Llenado del formato de registro (26 de enero y hasta las 16:00 horas del 2 de febrero): En esta parte del proceso deberás verificar que los datos que captures en el formato de registro sean correctos para evitarte trámites y/o gastos posteriores. Pago por derecho a examen de selección e identificación de la persona aspirante (26 de enero al 6 de febrero): Este pago tiene como fecha límite para realizarse hasta las 15:59 horas del martes 6 de febrero. Imprime tu cita para acudir a la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital (27 de enero al 9 de febrero): Esta deberás obtenerla en TU SITIO de acuerdo con las indicaciones de la etapa 3 del Instructivo de la Convocatoria 2024. Obtén la guía para preparar el examen de selección para ingresar al nivel licenciatura (27 de enero al 17 de mayo): La Universidad señala que deberás obtenerla en TU SITIO de acuerdo con las indicaciones de la etapa 4 del Instructivo de la Convocatoria 2024, sin costo extra. Hoja de datos estadísticos en tu sitio (29 de enero al 1 de mayo) Atención de las personas aspirantes para aclaraciones en el registro al examen de selección (29 de enero al 2 de febrero): Si después de leer la Convocatoria y el Instructivo tuvieras alguna duda puedes enviar un correo adjuntando imagen de una identificación oficial con fotografía a: concursos_de_seleccion_2024@dgae.unam.mx y describe tu duda o aclaración, preferentemente acude al Local de Registro de Aspirante, ubicado en Av. del Imán núm. 7, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, del lunes 29 de enero al jueves 1 de febrero, en un horario 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 18:30 horas y el viernes 2 de febrero, en un horario de 9:30 a 14:30 horas.

Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

Lee también: UNAM reitera el uso de cubrebocas ante crecimiento de contagios de Covid-19

Aplicación del examen y publicación de resultados

Después de haber llevado a cabo correctamente todos los pasos del registro, la aplicación del examen de selección de la UNAM nivel licenciatura 2024 se llevará a cabo en las fechas del 18 de mayo al 2 de junio, de acuerdo a la fecha asignada a cada aspirante.

Posteriormente, la publicación de resultados será el 18 de julio de 2024.

Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Fechas clave para aspirantes seleccionados en el Concurso

En caso de ser seleccionada/o será necesario que realices el examen diagnóstico de inglés y que respondas la hoja de datos estadísticos, en el periodo establecido en la etapa 5 del Instructivo de la Convocatoria 2024, para obtener tu diagnóstico del examen, del 18 al 21 de julio.

Obtención de documentación de ingreso vía internet

Del 20 al 26 de julio deberás entrar a TU SITIO y descargar e imprimir tu documentación de ingreso, si tu tipo de ingreso corresponde a Bachillerato UNAM, Sistema Incorporado a la UNAM, Segunda Carrera (si ya cuentas con el título UNAM), Cambio de Plantel, Cambio de Sistema y/o Cambio de Modalidad. Exclusivamente en estas fechas estará disponible la documentación.

Respecto a la obtención de documentación de ingreso en el local de registro de aspirantes, esta podrá llevarse a cabo del 22 al 26 de julio, en caso de que tu tipo de ingreso corresponda a "Sin antecedentes en la UNAM", "Cambio de Ciclo" o "Cambio de Carrera". Si NO tienes alguno de los documentos que debes entregar o están en mal estado, solicita su reposición o duplicado a la instancia correspondiente, ya que de no entregarlos en tiempo y forma no podrás completar tu inscripción aun cuando hayas sido seleccionada/o.

Por último, la inscripción a los planteles se llevará a cabo del 29 de julio al 2 de agosto, de acuerdo a la programación de cada plantel y para que cada estudiante se encuentre listo para comenzar las clases el 5 de agosto de 2024, según lo establecido en el calendario escolar de la UNAM.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rcr