El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, afirmó que no es necesario introducir una causal de nulidad de elecciones por el financiamiento de campañas proveniente del narcotráfico.

Dijo que es suficiente con la causal que determina la nulidad cuando se rebasa el tope de campaña y por recibir financiamiento privado.

“Creo que no se ocupa (establecer la nulidad por financiamiento del narco), porque está en la ley que no puede recibir financiamiento privado y tienes que caminar en el tope de campaña. Entonces es muy difícil que una elección avance si hay dinero suficiente y le demuestras que hay rebase de topes de campaña, y si la diferencia es más del 5% se anula la elección, por rebase de topes de campaña, eso ya está”, expuso.

Lee también Diputados reanudan sesión extraordinaria; buscan aprobar iniciativa electoral y de elección judicial

Explicó que se han anulado elecciones de presidentes municipales y diputados por rebasar el tope de campaña, pero dijo que es imposible detectar el financiamiento del narco, porque entrega dinero en efectivo.

“Regularmente, para recibir dinero en las campañas, como dice uno, uno los acusa de ladrones y de sinvergüenzas, pero no de tontos, y entonces siempre entra el dinero por la vía efectivo y ahí cómo le da seguimiento, es verdaderamente imposible, no se puede saber el dinero que está entrando en efectivo, porque se lo das a la gente, se lo das aquí, se lo das... es muy difícil. Sólo por el tema de rebase de topes de campaña”, expresó.

Hoy, en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, se discutirá un dictamen de reforma constitucional que plantea introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, propuesta por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

nro/apr