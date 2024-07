Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reiteró que la propuesta del presidente López Obrador, para que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos mediante el voto popular, “no supone un cambio estructural e integral susceptibles de resolver los problemas que aquejan a la impartición de justicia en nuestro país”.

Por el contrario, expuso en el séptimo foro sobre la reforma al Poder Judicial organizado por la Cámara de Diputados, se politiza la elección de los integrantes del Poder Judicial y fomenta el “amiguismo” y el acceso de las personas que se encuentran cercanas al poder.

“Acceder a la justicia, es hoy en día costoso, tardado y, en algunos casos, imposible; ahora bien, no gastemos los recursos del Poder Judicial en una reforma, que como está planteada, politiza los nombramientos y convalida que se acceda a la impartición de justicia de las personas cercanas al poder y no forzosamente las personas trabajadoras discretas y talentosas”, expresó en San Lázaro.

Dijo que si el voto popular es un punto que no cambiará Morena y sus aliados, como han señalado, propuso que se utilice para evaluar el desempeño de los jueces y magistrados.

“Usemos las urnas para decidir si los jueces y magistrados han realizado, fue satisfactoriamente su trabajo y que, por tanto, deban permanecer en el cargo o bien deben de ser removidos. El voto popular no debe de ser una herramienta para convertir a los amigos del poder en jueces o en magistrados; al contrario, el voto popular si puede servir para premiar o incluso para castigar a jueces formados en la carrera judicial y así responsabilizarlos frente a la sociedad”, dijo.

También hizo un llamado al Congreso para que no se politice el Poder Judicial con la implementación de una reforma como la que actualmente proponen el Ejecutivo y Morena; y advirtió que la elección escalonada que se propone no resuelve el problema del influyentismo en una posible elección.

“Invirtamos más en personas juzgadoras, en más capacitación, en más contrapeso, no en politizar la vida judicial, no convirtamos, señores, las boletas electorales en una revalidación del influyentismo, este problema, problema nuclear en la iniciativa, no se resuelve con el escalonamiento en su implementación”, subrayó.

