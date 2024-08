Luego de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, fijó la ruta para la reforma al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus legisladores a tener mucho cuidado con el proceso legislativo e incluso llevar notarios porque sus adversarios son capaces de ir a la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echarla abajo.

“Va a depender del Congreso, yo le creo a Ricardo (Monreal), si esos son los tiempos. Claro que va a depender de los debates, de la discusión en el pleno, y tienen que cuidar mucho el procedimiento, porque si no Laynes, hubo uno de ellos (ministros) que echó abajo una ley, dijo: 'no se cumplió con el procedimiento', metiéndose en la vida interna de otro poder, no se cumplió con el procedimiento, no hubo debate y se anula la ley”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 29 de agosto en Palacio Nacional.

“Que se cuiden, no vaya a ser que los ministros las nulifiquen, tienen que cuidar todo”, dijo López Obrador.

Lee también Con 4 votos a favor y 1 en contra, Tribunal Electoral avala supermayoría de Morena en San Lázaro

El presidente López Obrador dijo que entre más se proteja mejor el proceso legislativo es mejor, por lo que les pidió a sus legisladores que convoquen a todos los notarios.

“Paso uno, acta notarial, que cuiden porque imagínese parece broma, pero no son capaces de muchas cosas”, dijo.

Recordó que sus opositores intentaron una “chicanada” al intentar violar la constitución luego de que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, acudió a la SCJN para que fuera el alto tribunal y no el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien resolviera el reparto de legisladores plurinominales.

Lee también FGR debe devolver al CJNG residencias y autos Lamborghini y Porsche, tras recaptura de esposa de “El Mencho”

“Qué diría Gómez Morín o cualquiera de los abogados serios del PAN, que un presidente del partido que ellos fundaron, sabiendo que la Constitución no le da facultades a la Corte, intente una chicanada. Imagínese que nivel moral, qué autoridad tiene un presiente de un partido que actúa así.

“Pero la presidenta de la Corte (Norma Lucía Piña), cómo va a recibir el recurso si es a todas luces contrario a la Constitución, no solo lo recibe, lo turnó a un ministro y ese ministro le sale su congruencia por muy pasiva que estuviera, le calienta la sangre, y dice no, esto no lo puedo hacer es violatorio a la Constitución, ¿pero el intento?”, acusó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul