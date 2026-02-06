Más Información

Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 06 de febrero de 2026; sigue aquí la transmisión

México será un país más competitivo al cerrar brechas de género: Fernanda García, directora de Sociedad del IMCO

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Extorsión, cobros excesivos, amenazas y actitud prepotente: así era la manera de "gobernar" del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro

Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas

El 4 de febrero, en la Ciudad de México se conmemora el Día de Limpia, y tanto el Gobierno capitalino como las alcaldías deben promover actividades de difusión y reconocimiento en honor a este gremio. A pesar de la lluvia, calor o frío, siempre se trabaja, y por ello estamos agradecidos con Dios, expresa Lizbeth Cruz, una de las encargadas de la limpieza en la zona de la Alameda, en el Centro de la capital.

Existen dos tipos de barrido: el rústico, con una vara en pisos de concreto, y el fino, realizado con una escoba de mijo. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
En la zona Centro hay dos principales sectores: uno abarca desde Juárez hasta la avenida Hidalgo, y el otro de Balderas al Eje Central. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Cada turno cuenta con 20 trabajadores con tareas específicas; por ejemplo, las personas mayores no barren las avenidas principales por el peligro. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
