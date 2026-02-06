El 4 de febrero, en la Ciudad de México se conmemora el Día de Limpia, y tanto el Gobierno capitalino como las alcaldías deben promover actividades de difusión y reconocimiento en honor a este gremio. A pesar de la lluvia, calor o frío, siempre se trabaja, y por ello estamos agradecidos con Dios, expresa Lizbeth Cruz, una de las encargadas de la limpieza en la zona de la Alameda, en el Centro de la capital.

Existen dos tipos de barrido: el rústico, con una vara en pisos de concreto, y el fino, realizado con una escoba de mijo. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

En la zona Centro hay dos principales sectores: uno abarca desde Juárez hasta la avenida Hidalgo, y el otro de Balderas al Eje Central. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Cada turno cuenta con 20 trabajadores con tareas específicas; por ejemplo, las personas mayores no barren las avenidas principales por el peligro. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL