Por mayoría de ocho votos a favor, cuatro en contra, de la oposición, y una abstención, de Movimiento Ciudadano, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente ratificó la designación de Rafael Marín Mollinedo como embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), con sede en Ginebra, Suiza, a partir del próximo 1 de julio.

Durante la sesión, los legisladores de oposición cuestionaron la inexperiencia diplomática del funcionario propuesto por el Ejecutivo, así como su amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La diputada del PRI, Montserrat Hernández, advirtió que en esta y en todas las embajadas no solo se necesita carrera diplomática para poder compartir y conocer los acuerdos internacionales que se votarán, sino que en el caso de la OMC es necesario conocer los tratados internacionales de los cuales México podría formar parte.

“A menos de un año de terminar esta administración lo veo muy complicado, por eso es que mi voto será en contra, ya que desde el grupo parlamentario del PRI no avalaremos otro nombramiento a modo. Desde aquí aprovecho para dejar claro que desde este bloque opositor seremos vigilantes de que estos espacios no solo sirvan para pagar favores políticos en próximos nombramientos”, recalcó.

La diputada, Krishna Romero, del PAN, denunció que esta propuesta de nombramiento es una muestra más de que el amiguismo en este gobierno pesa más que la expertiz.

“Hoy se pretende nombrar como representante de México ante la Organización Mundial de Comercio al licenciado Rafael Marín Mollinedo, quien es primo de Nicolás Mollinedo, célebre chofer en su momento del licenciado Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno. Sin embargo, este no es el problema, desafortunadamente el perfil que se propone para ser designado hoy, pese a que ha ocupado cargos en el servicio público y también ha sido premiado con cargos partidistas, específicamente en Morena, no es un perfil idóneo para dicho cargo, pues resalta la inexperiencia en el comercio multilateral”, subrayó.

Por su parte, el senador de Morena César Cravioto salió en defensa del nombramiento y de la capacidad del embajador propuesto y arremetió contra los legisladores de oposición.

“¿Qué quiere la oposición, que el presidente ponga en la mesa para este cargo a Meade o a Carstens o al Ángel de la Dependencia Gurría o a Ricardo Anaya?, ¿que los pongan aquí a comparecer para que sean los que nos representen en la Organización Mundial de Comercio?”, cuestionó.

“Eso quisiera la oposición, pero no. El presidente de la República pone en esta propuesta a alguien que ha caminado el país, que además tiene el perfil académico, es licenciado en Economía, y que además por supuesto que defiende un proyecto del cual va a ser parte. Nosotros no nos andamos con medias tintas, México está para defender que haya una Organización Mundial de Comercio que sea justa, que sea equitativa, no para agachar la cabeza como la agacharon los representantes de esta organización cuando el PRI y el PAN gobernaban este país”, sentenció.

En su exposición, Marín Mollinedo señaló que impulsará el comercio electrónico y el nearshoring, porque México tiene potencial en estas áreas y se prevé que se registrará un incremento importante en los próximos años; incluso, destacó que ya se promueve un acuerdo para que no se cobren impuestos en las plataformas digitales, el cual apoyarían desde la OMC.

Dijo que, de ser elegido, coadyuvará a la conformación del órgano de apelación de la OMC, que está incompleto, para que pueda funcionar de forma correcta y se prioricen temas de controversias como la de Estados Unidos y China, en temas de aranceles.

En ese contexto, señaló que hay países que subsidian la pesca ilegal y depredadora como China, lo cual, también se debe regular, “pero eso se logrará con la integración de dicho órgano, toda vez que las decisiones se toman por consenso general y son negociaciones que no se han concluido por la falta de integrantes”.

El dictamen aprobado se someterá a discusión y votación del Pleno de la Comisión Permanente en la sesión de este miércoles.

