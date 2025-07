El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, expresó su “absoluto respeto y total apoyo” a Ricardo Monreal Ávila como coordinador del Grupo Parlamentario del partido en el poder.

Entrevistado en el Senado de la República, aseguró que son “puros rumores” las versiones que lo colocan a él como líder de esa bancada a partir del 1 de septiembre.

Ramírez Cuéllar manifestó su “apoyo y respeto a nuestro coordinador” Ricardo Monreal.

“No hay ningún lío. Absoluto respeto y total apoyo”, enfatizó.

Adán Augusto también se mantiene como coordinador de senadores

Por su parte, el senador Ignacio Mier Velazco negó que haya planes para que él releve a Adán Augusto López en la coordinación de los senadores morenistas.

-¿Por qué lo están candidateando para el liderazgo de la bancada?, se le cuestionó.

-Ah, no, no, no. Ya tenemos un coordinador. Es un coordinador consistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores, respondió.

Ignacio Mier aseguró que los dos coordinadores parlamentarios del partido en el poder están firmes en sus cargos.

“Las voces de nosotros, las diputadas, diputados, las y los senadores, es respaldar a nuestros coordinadores que nosotros elegimos”, recalcó.

