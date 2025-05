El presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, José Antonio García Herrera, denunció que ese sector está sobrerregulado y advirtió que la iniciativa de nueva Ley de Telecomunicaciones otorga facultades ilimitadas y discrecionales a la Agencia de Transformación Digital que ponen en riesgo la libertad de prensa y de expresión.

En el primer conversatorio sobre la propuesta presidencial, el representante de los radiodifusores demandó que no se concentre en una sola persona la facultad para sancionar a empresarios y hasta revocar concesiones.

“Creo que es el momento de que en estas leyes secundarias podamos acotar la discrecionalidad que pueda tener la agencia, para que no se actúe de manera arbitraria. No hay que criticar a nadie, pero a veces las gentes que están en el poder buscan controlar a los medios de comunicación. Y no estoy hablando de este caso en este momento. Estoy hablando en general, y lo conocemos. Ustedes son senadores y legisladores y políticos de hace muchos años. Siempre ha ocurrido. ¿Qué busquemos? Buscamos un equilibrio”, expuso.

Dijo que las facultades que se le otorguen a la Agencia de Transformación Digital para desarrollar las sanciones y revocación a medios de comunicación deben de estar más desreguladas.

“Si por ejemplo tenemos un procedimiento administrativo, debería de ser o sanción o revocación, pero hasta que se agote el procedimiento completo, inclusive el procedimiento judicial, y no que se le otorgue a una agencia liderada por una sola persona la facultad de una suspensión de transmisiones discrecional que sería atentatoria de las libertades”, advirtió.

José Antonio García denunció que la industria de Radio y Televisión tiene una carga financiera excesiva, partiendo de una contraprestación que se tiene que pagar por el uso del espectro radioeléctrico “que es la más cara del mundo desafortunadamente”.

“Además, se tiene que pagar 20 años por anticipado lo que ha ocasionado en algunos concesionarios inclusive a dejar de dar el servicio por la inviabilidad económica del servicio público de radiodifusión al que por supuesto estamos obligados y tenemos un compromiso social con el pueblo de México de mantenerlos informados y tener entretenimiento gratuito”, apuntó.

A eso, dijo, se le agregan las cargas de los tiempos oficiales y de los tiempos electorales. “Hoy, desafortunadamente estamos en problemas para seguir dando este servicio público tan importante para el pueblo mexicano. Queremos que en esta reforma se debe hacer un acceso equitativo al espectro, es decir, que se creen reglas claras y estudios de mercado y eso es un tema que nosotros hemos reclamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones”, recalcó.

