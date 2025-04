“Que no haya nada que quede en la oscuridad”: Sheinbaum sobre caso Teuchitlán; hay que oír a las madres buscadoras, dice

“Tiene que salir la verdad” y “que no haya nada que quede en la oscuridad como si se estuviera tapando algo”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que "no hay una sola prueba que acredite" que el Rancho Izaguirre, localizado por madres buscadoras en Teuchitlán, Jalisco, era un sitio de cremación del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En su conferencia mañanera de este miércoles 30 de abril en Palacio Nacional Sheinbaum Pardo aseguró que se tiene que escuchar a la madres buscadoras, ante la inconformidad del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco por lo presentado por Gertz Manero.

Insistió en que la FGR es autónoma y comentó que ella conoció los resultados “igual que todas y todos los mexicanos por la comunicación que hizo ayer el fiscal”.

Lee también Guerreros Buscadores de Jalisco alistan pruebas contra versión de Gertz sobre caso Teuchitlán; activistas exigen peritajes

“Esperamos todavía más información que se nos pueda dar, para conocer con mayor detalle. Él fue muy explícito en muchos de los temas, y además nuestro respeto a la Fiscalía y trabajo que desarrolla. También hay que oír a las madres y ver, este tema en particular que están planteando, por qué no se analizó, por qué está esta situación”, dijo al refrendar que su gobierno siempre estará del lado de las víctimas “y buscar que no haya estas contradicciones”.

“Vamos a seguir escuchando, recibiendo a los familiares, a las madres buscadoras, y ver en particular esto a lo que se refieren, pues que se clarifique y que no quede ninguna duda. Lo importante es la verdad, siempre, que no haya nada que quede en la oscuridad como si se estuviera tapando algo. Tiene que salir la verdad”, declaró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr