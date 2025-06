PT exige renuncia de Alejandro Svarch, titular IMSS Bienestar; acusa incapacidad ante desabasto de medicamento en hospitales

La diputada Margarita García (PT), secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, exigió la renuncia del director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, por la falta de medicamentos e insumos en los hospitales de varias entidades, y que ha generado que los médicos y enfermeras salgan a las calles a protestar.

“Le digo a Alejandro (Svarch): si no puede, pues que renuncie, y que deje el cargo, que sea honesto, es decir, ´no puedo con esta gran carga´. Porque lo conocemos, cuando estuvo en Cofepris, que igual, su insensibilidad, nunca quiso venir a la Cámara a rendir cuentas o a platicar con nosotros, para ver cómo contribuíamos. Y si sigue en esa misma soberbia, hoy, de desconocimiento para la administración de los hospitales, pues les está generando problemática a los gobiernos de los estados”, dijo.

En conferencia de prensa, la legisladora petista también denunció amiguismo y nepotismo en los cargos directivos de los hospitales afectados por la falta de medicamentos.

“Se han enojado mucho los médicos y las enfermeras, han tenido que correr, inclusive, a directores y directoras improvisadas que no conocen del tema de salud, y que solamente los han puesto porque son familiares de los gobernantes, y eso no es correcto en medicina. No puede haber gente que no conoce del tema de salud”, expresó.

Detalló que en Puebla y Oaxaca el personal médico ha tenido que marchar en las calles para protestar porque “no existe el equipo necesario para que ellos puedan realizar su trabajo”.

Refirió que en Oaxaca, el Hospital de Especialidades no tiene medicamentos, insumos y “ni siquiera gasolina para las ambulancias”; y en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso desde enero se suspendieron las cirugías y les faltan camillas y medicamentos.

“Yo he sido testigo, de estar en los hospitales, que no hay estos medicamentos, que no hay el equipo necesario en Oaxaca de Juárez”, afirmó.

Por su parte, la vicecoordinadora del PAN en San Lázaro, Noemí Luna, exigió a la federación y sus homólogos estatales atender las demandas del personal médico y resolver la escasez de medicamentos e insumos en los hospitales públicos.

Recordó que los problemas iniciaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador por malas decisiones y, por esa misma razón, continúan en estos primeros ocho meses de la administración de Claudia Sheinbaum, con el desabasto de medicinas e insumos; carencia de personal, falta de mantenimiento de equipos y apatía gubernamental.

Denunció que hay una crisis de salud en Zacatecas, por la falta de medicamentos, insumos y personal, que provocó la cancelación parcial de servicios en los hospitales públicos de la capital, Fresnillo, Loreto y Jerez, que sólo atienden emergencias.

“Los responsables son los dos gobiernos federales morenistas. Hoy no hay medicamentos, no hay personal médico y no hay un sistema de salud como el de Dinamarca”, lamentó la legisladora panista.

