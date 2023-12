Activistas a favor de los cigarrillos electrónicos alertaron que la iniciativa para prohibir los vapeadores en México servirá de muy poco, pues el crimen organizado se puede apoderar de este mercado y poner en riesgo a los consumidores, además de que no habría control en la calidad de los productos.

En entrevista con El UNIVERSAL, Tomás O’Gorman, miembro fundador de la organización ProVapeo aseguró que “no se están tomando en cuenta todas las consecuencias indeseadas, parece muy grave porque la prohibición de los vaporizadores no protege la salud, sino todo lo contrario”.

Señaló que el crimen organizado puede tomar el negocio de los vaporizantes ante la prohibición que anunció el Jefe del Ejecutivo federal y la existencia del mercado negro; además, insistió, expone a los consumidores ante la falta de calidad de los productos. “No se está promoviendo la salud, los fumadores siguen muriendo, las tablas de tabaquismo no han bajado, una de cada dos personas que fuman va a fallecer, es un desprecio a la vida”, reiteró.

O’Gorman puntualizó que “se debe valorar la enorme oportunidad que los vaporizadores representan para ayudar a aproximadamente 17 millones de personas que fuman que hay en este país y que muchos de ellos no van a dejar de fumar y que podrían cambiar a productos significativamente menos dañinos como el cigarro y consecuentemente mejorar su situación”.

Recalcó que la solución no es la prohibición, sino una regulación equilibrada y adecuada, con evidencia científica.

Este lunes, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina anunció que antes de que finalice el año presentará una iniciativa de ley para prohibir los cigarrillos electrónicos.

Enfatizó que no será cómplice de algo que daña la salud de los jóvenes.

El pasado 31 de mayo de 2022 el Jefe del Ejecutivo federal firmó un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos en el país, ya que consideró que dichos productos del tabaco son dañinos para la salud, causan adicción y pueden provocar la muerte.

“Da hasta cierto prestigio y se piensa que no son dañinos para la salud, estoy seguro, me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las madres y padres no saben del daño que ocasionan, es un asunto meramente de información”, expresó.

El entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo en la conferencia que los vapeadores y cigarros electrónicos son productos del tabaco dañinos para la salud, ya que provocan enfermedades y la muerte.

Agreden a vendedores

El pasado 4 de diciembre en Guasave, Sinaloa, dos jóvenes fueron obligados a caminar desnudos por la calle, con pancartas en su pecho y espalda con textos que hacían referencia a “chapulines y vendedores de vapeadores”; fueron sacados de la Universidad Autónoma de Occidente, campus Guasave, por hombres encapuchados.

Los sujetos, que no fueron identificados e ingresaron a la institución, de forma directa se dirigieron a dos jóvenes a los cuales sometieron y golpearon con tablas en los glúteos, para luego obligarlos a caminar desnudos en calles del centro de dicho municipio. Las autoridades de la institución educativa guardaron silencio ante el caso. Desde 2020 a la fecha se han registrado ocho casos similares en Guasave; en el mes de noviembre de 2021, dos hombres y una mujer fueron bajados de una camioneta con cartulinas en sus cuerpos con mensajes similares y se les obligó a caminar en público.

De acuerdo con la Red de los Derechos de la Infancia en México y su reporte de 2022 sobre el consumo de alcohol, tabaco y drogas en la infancia y adolescencia en el país, 2.6% de las personas de entre 10 y 19 años de edad reportaron utilizar cigarros electrónicos.

Este porcentaje, detalló, es ligeramente más elevado entre los hombres (3%) que en las mujeres (2.1%), respectivamente.