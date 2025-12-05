Tras la aprobación de la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados y que fue enviada al Senado, productores del campo y transportistas acusaron “traición” de legisladores, de quienes difundieron sus contactos, redes sociales e imágenes con la leyenda “se busca”.

El Movimiento Agrícola Campesino, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano exigieron “un diálogo real” con el gobierno de México y pidieron el cese inmediato de la intimidación, tras las mesas que se realizaron días atrás en la Secretaría de Gobernación (Segob).

“El sector agrícola y de transporte de México alza la voz para denunciar la represión y las injusticias contra los agricultores que protestan pacíficamente. Exigimos el cese inmediato de la intimidación y la apertura de un diálogo real con el gobierno de la República. La raíz del problema: la nueva Ley General de Aguas”, expresaron.

Reiteraron su rechazo a la norma y a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales porque, dijeron, centraliza el control, ya que fortalece la rectoría estatal, “lo que elimina la certeza jurídica sobre nuestras concesiones de agua”. Indicaron que las modificaciones criminalizan a productores porque modifican el régimen de concesiones y crean nuevos “delitos hídricos” que, según los agricultores, “nos exponen a la criminalización por intentar operar”.

“Niega certeza al campo: elimina la libre transmisión de títulos de concesión entre particulares, afectando el valor de nuestras tierras y la capacidad de heredar nuestro patrimonio”, señalaron.

“¡No es un privilegio, es nuestro derecho al agua para garantizar la soberanía alimentaria de México!”, expresaron productores y transportistas unidos en un frente.

Este jueves, los cruces internacionales de carga en Ciudad Juárez, Chihuahua, se mantuvieron bloqueados por agricultores del noreste de la entidad.

La mañana de ayer, los manifestantes llevaron a los cruces más maquinaria pesada, para de esa forma evitar que personal de aduanas abriera las rejas a los transportistas, quienes desde el miércoles esperan poder cruzar mercancías de la industria a Estados Unidos.

En el Puente internacional Zaragoza-Ysleta, los agricultores llevaron un tractor, el cual atravesaron con pacas de alfalfa, además de colocarle mensajes como “No a la nueva Ley de Aguas Nacionales”.

Hasta el cierre de esta edición, no hablaban de retirarse del lugar, pues esperaban noticias y avances de la comitiva que se mantiene en la Cuidad de México analizando la ley.

Los productores chihuahuenses aseguraron sentirse traicionados por los diputados federales y senadores que han estado discutiendo y aprobaron la legislación.

Por su parte, autoridades estatales y locales analizaban los efectos que puede traer el cierre prolongado de los cruces de carga, sobre todo en la industria. Los bloqueos carreteros en Zacatecas, Guanajuato y Sonora fueron levantados ayer.