Señor Héctor de Mauleón:

Me dirijo a usted no solo en mi calidad de Secretaria General del partido Morena, sino también como ciudadana comprometida con la integridad y la veracidad de la información que se comparte con el público. Es por ello que, tras la lectura de su reciente columna en la que se me menciona directamente, sien to la imperiosa necesidad de expresar mi preocupación e inconformidad respecto a las insinuaciones vertidas en mi contra; las cuales considero no solo infundadas sino malintencionadas tanto para mi persona como para el ejercicio periodístico responsable.

En su columna, usted se hace eco de de aseveraciones que involucran mi nombre en actos de corrupción y malversación de fondos, basándose en testimonios y material que, hasta donde alcanza mi conocimiento, carece de la debida verificación y sustento probatorio. Me veo en la obligación de señalar que estas acusaciones constituyen una grave falta a la verdad y representan un ataque directo a mi integridad y trayectoria política.

Es importante destacar que, en ningún momento, he sido formalmente notificada ni implicada en investigaciones que corroboren las acusaciones mencionadas. Mi compromiso con la transparencia, la legalidad y el bienestar social ha guiado mi conducta tanto en la vida pública como en la privada.

La inclusión de mi nombre en un contexto que infiere un acto de corrupción sin tener nada que ver con el hecho que relata, parece, más bien, una intencionalidad más allá de la mera información, enmarcándose dentro de una campaña mediática que, sospecho, está orquestada por figuras y sectores interesados en desacreditar no solo a mi persona sino al proyecto político que represento. No puedo dejar de mencionar la preocupante coincidencia de estas acusaciones con la agenda de Max Cortázar, conocido por sus estrategias de desinformación y ataque político.

Entiendo y respeto la libertad de prensa, así como el papel crítico del periodismo en una sociedad democrática, sin embargo, considero que la responsabilidad de informar debe ir de la mano con un compromiso ineludible con la verdad y la objetividad. Es por ello que le solicito, como colega y como parte de una comunidad que debe velar por el bienestar de nuestra sociedad, que prioricemos la veracidad de la información que compartimos, evitando caer en la difusión de noticias falsas o infundadas que solo contribuyen a la desinformación y la polarización de nuestra sociedad.

Confío en que mi solicitud de aclarar dicho tema será recibida con la apertura y la seriedad que el caso amerita, abogando por un diálogo basado en el respeto mutuo y el compromiso compartido con la verdad.

M. Citlalli Hernández Mora

