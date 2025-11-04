Rodeado de la bancada priista y con banderas del anime One Piece, el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla condenó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y aseguró que los “narcopolíticos” de Morena deben ir a “chingar y rechingar a su madre”.

“¿Desde cuándo pedir justicia es sacar raja política, desde cuándo es un acto partidista? Miserables, cínicos, cobardes, que chinguen y que rechinguen a su madre todos aquellos que son tibios, que son cómplices, los que callan, asesinos”, gritó el legislador tricolor en tribuna.

Durante su participación en el debate del proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, Gutiérrez Mancilla condenó que “el narcogobierno de Morena” es cómplice del crimen organizado y de homicidas.

“Nosotros, en el grupo parlamentario del PRI, siempre vamos a estar del lado de la justicia. Vamos a estar siempre, siempre, atendiendo las causas, porque eso es lo más importante”, resaltó.

En su mensaje, hizo un llamado a los jóvenes a hacer ruido cuando otros “prefieren callar” porque, aseguró, no basta con una sesión de condolencias para exigir justicias, acciones y “el futuro que nos robaron”.

“Los jóvenes hoy estamos más despiertos. Ya despertaron los jóvenes, ya despertaron los campesinos y vamos a sacar a Morena. Fuera Morena, fuera narcopolíticos y que Dios bendiga la República mexicana”, culminó su mensaje Carlos Gutiérrez.

“¿Por qué no chingan a su padre y dejan de chingar al país?”, revira Ivonne Ortega

Tras la intervención del priista, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, exhortó a las mujeres legisladoras a rechazar las palabras del priista en tribuna.

“Para manera de ofender y de faltar el respeto a las mujeres, ¿qué culpa tenemos de parir? El orador dijo 'que chinguen a su madre', ¿por qué no chingan a su padre y dejan de chingar al país?”, reviró la emecista.

Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Foto: Especial

