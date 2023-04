El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentó una iniciativa que propone anular las elecciones en las que se confirme la intervención de la delincuencia organizada.

A través de un video en sus redes sociales, el líder congresista señaló que actualmente el narcotráfico es el mayor enemigo de la democracia en nuestro país. “Se asesina a candidatos, se les amedrenta, se realizan atentados contra ellos e, incluso, se financian campañas electorales, desde hace varios sexenios”, enfatizó.

Además, aseguró que muchos municipios están pagando piso y que el narcotráfico se adueña de las participaciones, tiene información privilegiada y sabe cuándo llegan los recursos a los ayuntamientos y se apersonan.

“No son pocos los territorios en donde la obra pública ya es concesionada a bandas delincuenciales, sobre todo del centro y occidente del país”, señaló.

Por lo anterior, Moreira Valdez recordó que presentó una iniciativa en la materia, “que atiende la necesidad de darle herramientas a la autoridad para actuar”.

El líder tricolor reprochó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no toma cartas en el asunto y no se pronuncia con firmeza en la materia, y criticó que las autoridades electorales “hacen cientos de foros, estudios y publicaciones sobre diversos temas, pero nunca para abordar el del narcotráfico”.

El coordinador priista aseveró que hoy en día aspirar o acceder a un cargo de servidor público es poner la vida en riesgo.

“Esta terrible situación, que tiene una monumental importancia, no está siendo reconocida, y lo que no se reconoce no se puede cambiar. Hay quien prefiere evadir la responsabilidad de un debate electoral de mucho mayor calado del que ahora existe”, apuntó el exgobernador coahuilense.

Moreira ha expuesto en diversas ocasiones que, de acuerdo con la consultora DataInt, en el proceso electoral de 2020-2021 fueron asesinados 32 aspirantes, precandidatos y candidatos, titulares o suplentes. Además de que en las pasadas elecciones se registraron 782 hechos delictivos contra políticos y aspirantes.

“La mayor parte de las gobernadoras y gobernadores no enfrentan al crimen organizado y buscan pretextos para no hacerlo. Niegan su responsabilidad de guardar la paz en las entidades”.

De nada sirve, sostuvo, que el INE funcione bien si en el proceso electoral se impide la democracia, por lo que pidió a los legisladores discutir y votar pronto su propuesta, porque el narcotráfico amenaza las elecciones.