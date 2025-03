El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, recriminó a Morena y al gobierno federal por “bloquear” la promulgación de la reforma al salario mínimo profesional para médicos, enfermeras, doctores, profesores, soldados y policías que se votó en el Congreso de la Unión el año pasado y sigue sin declaratoria pese a que ya fue aprobada por 31 Congresos estatales.

En conferencia de prensa, el líder tricolor denunció la falta de promulgación, “deja de manifiesto que esta propuesta fue realizada el 5 de febrero por el expresidente López Obrador con la intención de ganar votos en la pasada elección”.

La falta de declaratoria ya se había denunciado, sin embargo, la bancada de Morena en el Senado, argumentó que solo hay 16 estados que la han aprobado. Al respecto, Moreira Valdez compartió imágenes del Sistema de Información de la Secretaría de Gobernación, en las que se confirma que ya se avaló en 31 estados.

“Están ocultando información para no publicar esta Reforma y no hacer la Declaratoria de Constitucionalidad correspondiente. El gobierno no tiene dinero, Morena y sus aliados no hicieron bien el cálculo”, aseveró.

La reforma avalada en diciembre del año pasado, establece que el aumento al salario mínimo nunca estará por debajo de la inflación, y define que el salario mínimo para para policías, militares, médicos, enfermeros y maestros de educación básica de tiempo completo, será de 17 mil pesos.

Dicho proyecto quedó aprobado en la Cámara de Diputados el 24 de septiembre de 2024; se avaló en el Senado el pasado 9 de octubre de 2024, mientras que el 05 de diciembre, el congreso de Aguascalientes se convirtió en la entidad número 31 en aprobar la reforma.

