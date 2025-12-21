El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, acusó al gobierno de Morena de actuar con irresponsabilidad, indiferencia y una preocupante falta de visión de Estado frente a los principales problemas del país, al minimizar riesgos en materia de salud pública y normalizar la violencia.

“El gobierno de Morena tiene una peligrosa costumbre: todo lo minimiza, todo lo toma a la ligera y nunca asume su responsabilidad. Así ocurre con la seguridad y así sucede con el tema de la salud”, afirmó.

Añorve Baños cuestionó la postura del gobierno federal ante el anuncio de un nuevo brote de influenza en el país, luego de que el secretario de Salud, David Kershenobich, señalara que la llamada “supergripa” es una variante de la influenza “más contagiosa, pero que responde bien al tratamiento habitual”, limitándose a recomendar la vacunación.

“No se puede jugar con la salud de millones de mexicanas y mexicanos. Minimizar un brote solo porque ‘responde al tratamiento’ es repetir errores que ya costaron miles de vidas. El gobierno debería ponerse las pilas, prevenir y actuar con seriedad, no mandar mensajes de falsa tranquilidad”, reclamó el senador priista.

Advirtió que el gobierno federal se niega a impulsar de manera clara y preventiva medidas que han demostrado ser efectivas, como el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el uso de desinfectantes y gel antibacterial, además de una estrategia integral de vacunación. Criticó que se pretenda cerrar el tema presumiendo abasto de vacunas y medicamentos como el Oseltamivir, como si eso fuera suficiente para enfrentar un brote con mayor nivel de contagio.

“Decir que hay vacunas y que todo está bajo control no es una estrategia de salud pública, es un acto de soberbia. Morena vuelve a equivocarse porque no escucha, no corrige y no aprende”, sostuvo.

En materia de seguridad, Añorve Baños acusó al gabinete de seguridad de minimizar de manera sistemática la violencia que azota al país. Señaló que hechos tan graves como la explosión de un coche bomba en Michoacán no pueden ni deben ser tratados como simples casos aislados.

“No es un ‘caso aislado’ cuando hay coches bomba, cuando hay territorios controlados por el crimen y cuando la violencia se extiende por todo el país. Eso no es normalidad, eso es el fracaso del Estado”, puntualizó.

El senador guerrerense reprobó que desde el gobierno federal se descarte investigar estos hechos bajo la figura de terrorismo y se intente reducirlos a enfrentamientos entre grupos criminales. “Quieren normalizar el horror para esconder su incapacidad. Mientras Morena maquilla la realidad, las y los ciudadanos viven con miedo y sin protección”, apuntó.

“En Morena no hay seriedad ni visión de Estado. Se equivocan una y otra vez en salud, en seguridad. Alguien tiene que decirlo con claridad y exigir que el gobierno asuma su responsabilidad, porque el costo de sus errores lo está pagando el país”, concluyó.

