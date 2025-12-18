Pensión ISSSTE 2026: ¿cuándo depositan el primer pago del año? Esto se sabe

Más Información

A medida que se acerca el arranque de 2026, las personas pensionadas del comienzan a organizar su presupuesto y a buscar información clara sobre las fechas de pago de la pensión ISSSTE.

Pensión ISSSTE 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
La certeza en los pagos de la pensión ISSSTE resulta fundamental, ya que estos ingresos permiten cubrir gastos básicos y compromisos adquiridos con anticipación.

Fecha del primer pago de la pensión ISSSTE en 2026

Con base en el comportamiento que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha mantenido en años recientes, el primer depósito de la pensión ISSSTE 2026 se prevé para el viernes 2 de enero. Ese mismo día, quienes aún no hayan recibido la segunda parte del aguinaldo ISSSTE podrían obtenerla junto con el pago mensual, lo que implicaría que el abono incluya dos conceptos.

Fecha del primer pago de la pensión ISSSTE en 2026. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL
Calendario tentativo de pagos de la pensión ISSSTE en 2026

Aunque el instituto aún no ha difundido de manera oficial el calendario de pagos de la pensión ISSSTE 2026, estas son las fechas que se manejan como referencia para los depósitos mensuales de febrero a diciembre:

  • Febrero: Martes 3 de febrero.
  • Marzo: Lunes 2 de marzo.
  • Abril: Miércoles 1 de abril.
  • Mayo: Lunes 4 de mayo.
  • Junio: Lunes 1 de junio.
  • Julio: Miércoles 1 de julio.
  • Agosto: Lunes 3 de agosto.
  • Septiembre: Martes 1 de septiembre.
  • Octubre: Jueves 1 de octubre.
  • Noviembre: Lunes 2 de noviembre, mes en el que además se deposita la primera parte del aguinaldo ISSSTE.
  • Diciembre: entre el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre.

Sin embargo, estas fechas son aproximadas y podrían modificarse una vez que el ISSSTE publique su calendario oficial de pagos. Por ello, se recomienda mantenerse atento a los comunicados institucionales para confirmar cada depósito de la pensión y evitar contratiempos.

