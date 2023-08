La astrónoma y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Julieta Fierro, criticó que una imagen del Sistema Solar del libro "Saberes" de quinto grado de primaria este plagado de errores.





"Me acaban de enviar esta imagen supuestamente de un libro de primaria de la SEP. !Espero sea una falsa noticia! Tiene muchos errores, no se entiende. Sería bueno mandar revisar nuestros productos, no para que nos critiquen, sino para que se opinen sobre nuestro trabajo y mejore", escribió en su cuenta de X.





En entrevista con EL UNIVERSAL, la científica expresa que esa imagen le preocupa porque contiene muchos errores.

Lee también Javier Alatorre califica a libros de texto SEP como "virus comunista"





"Empieza diciendo que el Sistema Solar está compuesto por planetas, asteroides y cometas. Y se le olvidan las lunas y los niños y niñas de los pocos astros que ven es a la Luna. Después viene unas barras de colores, que no explica qué son. Entonces, si uno ve ese dibujo del Sistema Solar y piensa que el color morado corresponde a Venus, pues creería que este planeta está hecho de gases y no, es un planeta de rocas Es muy confusa la gráfica", asegura.





Precisa que también se incluye un dibujo de los porcentajes de los elementos químicos, "ponen hidrógeno y helio. No sé si los niños de primaria sepan qué es eso. Porque los elementos químicos se enseñan en la secundaria. Entonces, toda esa parte de esa imagen dudo que la entiendan".





Dice que los científicos y escritores, "estamos habituados a que cuando escribimos algo, lo mandamos a arbitras y estamos acostumbrados a que nos opinen sobre nuestro texto. Y Creo que la Secretaria de Educación Pública no tuvo ese cuidado, de mandar con expertos y científicos los libros para ser revisados".





Destaca que en el caso de la imagen del Sistema Solar, refleja erróneamente que la ciencia no se entiende, que es difícil y que hay que memorizar.





Lee también La CNTE se rebela contra los libros de la SEP





"Y justamente los científicos queremos que la ciencia sea lógica y que no haya que memorizar nada. Si me preocupa mucho que estos libros no sean atractivos".





La académica de la máxima casa de estudios, considera que los libros de texto gratuitos deben ser "como un tesoro que guarda durante toda su vida y me da mucha tristeza que los nuevos libros no hayan sido hechos con cuidado".