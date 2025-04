En esta edición de Con los de Casa, la columnista de EL UNIVERSAL, Maite Azuela, dialogó con la diputada federal de Morena, María Teresa Ealy Díaz, sobre su voto en contra de desechar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco y la pluralidad del feminismo legislativo en el país.

La morenista aseguró, en primera instancia, que tras el resultado que dio 'carpetazo' al desafuero del diputado Cuauhtémoc, "no sabía cómo ver a la cara a las mujeres que confiaron en nosotras" porque "pudimos dar un mensaje histórico, más allá de los partidos y más allá de los colores".

Explicó que su voto correspondió a su congruencia: "Más que creerle a un compañero de bancada, preferí creerle a una víctima", aseveró.

Al ser cuestionada sobre si hubo alguna sanción por haber ido a contracorriente de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Ealy Díaz aseguró que "las únicas consecuencias que se vivieron fueron por parte de la ciudadanía, como el enojo".

La diputada federal de Morena lamentó que sus compañeras en San Lázaro votaran a favor de desechar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, situación que definió como una "traición" y que "sigue ganando el patriarcado".

No obstante, pese al resultado, María Teresa Ealy externó sentirse satisfecha con su voto: "Fue un ejemplo que di a las mujeres jóvenes, de 'no tienes que tener miedo'; mi voto me dio a conocer, aunque nunca me han encantado los reflectores, me dio a conocer como mujer legisladora joven, congruente y pude ser ejemplo de que sí se puede".

Afirmó que dentro de Movimiento de Regeneración Nacional hay "muchos hombres con poder" que están "obstaculizando que Claudia Sheinbaum pueda brillar como mujer y como Presidenta".

Sobre el tema de la senadora Andrea Chávez, quien presuntamente está cayendo en actos anticipados de campaña, la diputada mencionó que es importante recordar que "los estatutos de Morena son claros" y que no se deben dejar de lado por temas personales ni políticos.

Por tanto, la legisladora María Teresa Ealy sostuvo que "lo más importante es no echar culpas, sino actuar".

Maite Azuela y María Teresa Ealy en Con los de Casa. Foto: Julio Suárez/ EL UNIVERSAL

