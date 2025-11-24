Más Información

Tras el llamado que hizo la noche del domingo la Secretaría de Gobernación () para mantener el diálogo ante el de este lunes 24 de noviembre, advirtieron "acciones drásticas que resonarán en todo México".

Al señalar que sus manifestaciones son pacíficas, reiteraron el llamado a la defensa del campo, el transporte y agua.

"El campo y el transporte están hartos. Ya nos cansamos de promesas. Hoy, el Movimiento Agrícola Campesino llama a la unidad total. No vamos a permitir el despojo del agua", señalaron.

"Nuestra lucha es pacífica, pero el hambre de justicia es inmensa. Si no se presentan para dialogar con sus patrones —que somos nosotros, el pueblo— tomaremos acciones drásticas que resonarán en todo México. No nos obliguen a actuar, pero no nos subestimen", agregó el Movimiento Agrícola Campesino.

Ante el anuncio y productores programados para hoy, la Segob reiteró su plena disposición al diálogo.

Gobernación hizo un llamado respetuoso a las organizaciones convocantes al paro "a privilegiar el entendimiento y la interlocución directa, subrayando que el intercambio institucional y abierto es la vía adecuada para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas que eviten afectaciones a terceros".

Para avanzar en la atención de sus planteamientos y fortalecer los espacios de diálogo, la dependencia invitó a las organizaciones inconformes a una en sus instalaciones a las 11:00 horas, con representantes de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía, así como personal de la propia Secretaría de Gobernación.

