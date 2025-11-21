Más Información

“Hay diálogo”, aseguró la presidenta ante el mega paro convocado por para el próximo lunes 24 de noviembre en distintas entidades.

En su conferencia mañanera de este viernes 21 de noviembre en , Sheinbaum Pardo indicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) darán información.

“Han estado en contacto con ellos, no es algo, digamos, que quieran diálogo porque hay diálogo”, dijo la mandataria federal.

Ante “la indiferencia” y “la crisis que asfixia al campo y al transporte”, el Frente Nacional para el Rescate de Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino, la Asociación Nacional Transportista y otras organizaciones reiteraron el llamado a paralizar pacíficamente “puntos clave” y “fronteras” del país el próximo lunes.

