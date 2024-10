"Poder reformador se encuentra en un frenesí sin precedentes", señala ministro Alcántara Carrancá; da conferencia en la UNAM

Durante una conferencia con motivo del Bicentenario de la Constitución de 1824 en la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara Carrancá expresó sus opiniones acerca de la política en el país.

"En los momentos en que se habla de los movimientos ocurridos hace dos siglos, el poder reformador se encuentra en un frenesí sin precedentes en los años recientes, aprobando una serie de modificaciones estructurales que prometen transformar radicalmente la manera en que se estructura el poder político de nuestra nación", señaló el ministro del Máximo Tribunal.

También argumentó que un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla, por lo que es necesario rememorar que cada uno de los sucesos de la actualidad no es más que un eslabón, una cadena que se prolonga hacia el pasado, el presente es consecuencia de nuestro pasado y causa activa de nuestro futuro.

“Vale la pena preguntarse por qué dedicar este tiempo a estudiar lo que pasó antes, mientras que ocurre tanto en este momento y más allá", dijo.

Recordó el catedrático de la FD, que en abril de 2023 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró una acción de inconstitucionalidad, donde se realizaron modificaciones en relación con la estructura y funcionamiento de la Guardia Nacional (GN), específicamente a su transferencia a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Esto con el argumento de que las reformas impugnadas contravenían el contenido del Artículo 21 constitucional donde se establecía hasta hace poco que las instituciones de seguridad pública serían de carácter civil, disciplinado y profesional; entonces la discusión fue en torno a estos conceptos, realizando un análisis histórico de las instituciones como la Guardia Nacional, desde el primer momento del siglo de vida independiente de nuestro país, hasta las reformas más recientes.

González Alcántara Carrancá agregó: “Comenzamos el análisis de las primeras implementaciones de esta figura desde la Constitución de 1824. Las notas más distintivas en el primer siglo de existencia es la consistencia con la que se trazó una delimitación firme entre esas instituciones que, en muchos casos, se implementaban a través de milicias u otros cuerpos de naturaleza local y las fuerzas armadas locales”.

Resaltó que la Guardia Nacional tiene así una larga historia cuando las milicias locales fueron integradas al federalismo mexicano, inspiradas en la Constitución de los Estados Unidos, las cuales estaban conformadas por ciudadanos que tenían por objetivo limitar los abusos del poder que pudieran surgir de un ejército permanente.

Ante estudiantes y académicos reunidos en el Aula Magna Jacinto Pallares de la FD, agregó que un elemento central en su configuración era su composición civil, lo que la diferenciaba claramente del Ejército, y estaba más alineada con la democracia y con la protección de las libertades del pueblo y no contaba con fuero en casos de delitos comunes y civiles, lo que subrayaba su carácter democrático.

“Ante los recientes cambios en las reglamentaciones, la historia no nos permitirá predecir lo que ocurrirá en el futuro, pero no podemos dejarla soslayada y esperemos que esto no se deje de lado”, mencionó.

