Suprema Corte determina que sí puede analizar la reforma judicial; votación fue de 8 -3

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) determinó analizar la reforma judicial, tras la votación de ocho votos a favor y tres en contra.

Esto luego que el Pleno de la Corte (SCJN) inició el análisis de las consultas a trámite que fueron presentadas por jueces y magistrados federales para tratar de frenar la aplicación de la reforma judicial.

El Pleno analiza el primer proyecto del ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien plantea admitir la consulta de los juzgadores al referir que el máximo Tribunal puede velar por la independencia del Poder Judicial.

En su intervención la ministra Yasmín Esquivel Mossa dijo que la petición de jueces y magistrados para revisar la reforma judicial debe ser desechada por ser improcedente y se manifestó en contra del proyecto.

Argumentó que los actos de los cambios constitucionales se han consumado de manera irreparable.

En su intervención, la ministra Loretta Ortiz Ahlf también señaló que está en contra de dar trámite a la petición de los juzgadores para revisar la reforma judicial y se pronunció en contra del proyecto.

En su participación la ministra Lenia Batres Guadarrama resaltó que dar trámite a la queja de los juzgadores sería una afrenta política contra los órganos facultados para reformar la Constitución y la Corte la violaría valiéndose de una absurda interpretación, también se manifestó en contra del proyecto.

“En conclusión, la alta responsabilidad que confiere la Constitución política a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ejercer de manera exclusiva el control jurisdiccional de constitucionalidad de actos y normas generales, está vinculada al ejercicio estricto de las atribuciones que la propia constitución le asigna”, enfatizó.

Batres resaltó que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se arrogara a atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el estado constitucional de derecho.

“Se estaría dando un auténtico y lo digo con todas sus letras golpe de estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia del Poder Judicial.

“En estricto cumplimiento en lo ordenado al artículo 39 que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio a este que en todo momento tiene derecho de alterar o modificar su forma de gobierno”, enfatizó la ministra.

Sostuvo que ningún poder constituido puede abstraer la órbita que la constitución sitúa en su esfera de competencias, por ello resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades meta- constitucionales a la Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la unión.

La ministra Ana María Ríos Farjat se mostró de acuerdo con el proyecto y afirmó que la Corte tiene la facultad para dirimir cualquier controversia que afecte al Poder Judicial.

El ministro Javier Laynez Potisek explicó que se trata de un asunto inédito y aseveró que no es el momento para debatir la validez de la reforma constitucional y cuando llegue ese momento podrán explayarse, además no se pronunció a fondo y lo hará en caso de que prospere el proyecto.

“Todos los argumentos que he oído son de fondo… Eso es precisamente en su caso una vez que se turne a un ponente que prepare un proyecto, entonces podremos explayarnos, en todo lo que he escuchado, porque el proyecto no entra en este momento” precisó.

El ministro remarcó que el pleno nunca había dado trámite a una cuestión así, “pues la razón es porque nunca se nos había presentado una cuestión como está”.

El ministro Alberto Pérez Dayán, también se manifestó a favor de darle trámite a la queja contra la reforma y enfatizó que no se debe adelantar vísperas ni afirmar que el único resultado será desconocer una reforma constitucional.

El ministro Luis María Aguilar expresó que está con el proyecto y de acuerdo en dar trámite a la queja de los juzgadores contra la reforma judicial, ya que el máximo Tribunal del país está facultada para velar por la autonomía del Poder Judicial y aseguró que la Corte es un órgano creado por la Constitución y el pueblo de México.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo resaltó que la Corte debe ejercer su facultad que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación porque se puede entrar al fondo.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena adelantó que votará a favor del análisis, sin embargo, no comparte algunos argumentos y la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández se manifestó a favor del proyecto.

En una intervención la ministra Ríos Farjat dijo que se debe tomar distancia en expresiones de politizar la justicia o control de calidad de la Corte solo por votar a favor de una consulta técnica, “que me parece pertinente, tampoco creo que sea un golpe de estado por resolver una consulta, creo que estas expresiones tergiversan la litis que hoy resolvemos y dan una idea equivocada a la sociedad el análisis que se está llevando a cabo”.

En su participación el ministro Alcántara Carrancá indicó que respecto a los argumentos emitidos por la ministra Batres derivado de la arbitrariedad o golpismo en el que supuestamente estarían resolviendo recordó que están actuando conforme al fundamento en una ley emitida por el propio Congreso de la Unión y con motivo de un escrito promovido por personas que forman también parte del pueblo de México.

“Señores, señora, recordemos que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de analiza una reforma constitucional ha sido defendido y defendido bien por el partido que hoy goza del oficialismo, nadie en ese momento los acusó en este pleno de golpistas”, refirió.

Fernández Noroña acusa de facciosa a la Corte

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado acusa a la Suprema Corte de actuación facciosa.

"La elección de las personas jugadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación", adviertió

