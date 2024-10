Los trabajadores del Poder Judicial se manifiestan al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para refrendar su apoyo a la sesión que tendrá el Máximo Tribunal.

Una de las trabajadoras del Poder Judicial destacó que vinieron a acompañar a los trabajadores de la Suprema Corte “A seguir manifestándonos, levantando nuestra voz en justicia en unidad”, dijo.

¡Sin color, ni partido, la justicia se ha impartido!, destacan los trabajadores del Poder Judicial.



De igual forma, otro de los manifestantes destacó que están luchando por los derechos como trabajadores del Poder Judicial.

“Los que estamos aquí, todos somos trabajadores, somos luchistas, no me dejan mentir, porque los que son corruptos y huevones, no están aquí; ellos no marchan, nosotros sí, está a la vista, todo el mundo está activo para luchar por el esfuerzo de su trabajo, porque mucho le ha costado”, expresó.

Personas integrantes al PJF se manifiestan afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto:Luis Camacho | El Universal

Durante la manifestación en el Máximo Tribunal, una persona interrumpió el discurso de los trabajadores para burlarse de sus consignas, por lo que realizó señas obscenas y sacó dinero de su cartera.

