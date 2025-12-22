Si en estas vacaciones decembrinas pensaste en por fin dejar de postergar el trámite para la renovación o sacar tu primera credencial de elector, chécate primero qué días van a cerrar los módulos del INE y qué horarios tendrán por las fiestas decembrinas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los más de 800 Módulos de Atención Ciudadana en el país suspenderán sus actividades y tendrán horarios especiales para las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Además, el sistema de citas por internet ya está habilitado para programar únicamente en los días y horas que se dará el servicio a la ciudadanía.

¿Qué días estarán cerrados los módulos del INE?

Este lunes 22 de diciembre, el INE informó que los módulos de atención en todo el país estarán cerrados los días 24 y 25 de diciembre.

Además, la semana del 29 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026 serán las vacaciones oficiales de todos los trabajadores de dichos módulos, por lo que tampoco habrá servicio esos días.

Así, el servicio para la atención de temas relacionados con la credencial para votar se reanudará el 26 de diciembre y luego a partir del 5 de enero del 2026.

El INE también hizo un llamado a los ciudadanos a que acudan a su cita programada el día y la hora que la solicitaron, con el fin de “utilizar toda la capacidad del servicio que se tiene en los Módulos de Atención Ciudadana”.

En los más de 800 módulos del INE, se puede obtener por primera vez la credencial para votar y realizar trámites como actualizar el domicilio, reponer la mica en caso de robo o extravío, corregir errores en el nombre de la persona y renovación por pérdida de vigencia.

Además, recordó que para realizar estos trámites se deberán presentar tres documentos en original, sin tachaduras, ni enmendaduras: acta de nacimiento, identificación con fotografía vigente y comprobante de domicilio (con fecha de expedición no mayor a 3 meses).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr