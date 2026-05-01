Javier de la Calle, nuevo presidente del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), afirmó que México enfrenta un contexto de polarización, y llamó a privilegiar el entendimiento y la colaboración entre sectores.

Durante su mensaje al tomar posesión como presidente del Consejo Directivo de la asociación civil, Javier de la Calle dijo que “México no necesita que todos pensemos igual, México necesita pensar mejor todos juntos, y eso sólo es posible si fortalecemos y ayudamos a la sociedad civil a fortalecer la apertura”.

Agregó que “ninguna organización, ningún sector, ningún gobierno tiene por sí solo todas las respuestas ni todas las capacidades, las mejores soluciones surgen cuando distintos actores se sientan en la misma mesa”.

Al asumir la presidencia del organismo, precisó que uno de los ejes de su gestión será fortalecer el diálogo entre actores públicos, privados y sociales, en un entorno donde el desacuerdo se ha convertido con frecuencia en división.

Sostuvo que el Cemefi debe promover una mayor apertura entre los distintos sectores: “Tenemos que estar más dispuestos a entendernos mejor, a no descalificarnos de entrada y a pensar en México y en lo que requerimos”, expresó el nuevo presidente de la asociación civil.

Añadió que es necesario evitar que las instituciones se perciban como rivales y, en cambio, construir relaciones de confianza.

Respecto a la relación entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil, reconoció que existe una tensión derivada de mayores procesos de fiscalización, por lo que planteó establecer espacios de diálogo para atender las diferencias.

Indicó que las organizaciones deben cumplir con la ley, pero también es necesario que se consideren sus condiciones operativas, y expresó que en caso de detectarse irregularidades en el uso de recursos por parte de algunas organizaciones, estas deben ser sancionadas conforme a la ley, sin afectar a aquellas que operan de buena fe.

De la Calle subrayó que la participación de la sociedad civil es relevante ante los problemas del país, al considerar que el gobierno no es el único responsable de su solución, por lo que llamó a la organización y colaboración entre ciudadanos.

El nuevo presidente del Cemefi asumió el cargo por un periodo de dos años, con posibilidad de reelección, y adelantó que su gestión buscará fortalecer el ecosistema de organizaciones civiles, impulsar la responsabilidad social empresarial y ampliar la participación ciudadana en causas sociales.

Por su parte, el presidente saliente del Cemefi, Jorge Aguilar Valenzuela, destacó en su informe los avances alcanzados durante su gestión, entre ellos la conformación de un fondo colaborativo para fortalecer el ecosistema de la sociedad civil, la creación de tres consejos consultivos regionales y el desarrollo de la plataforma tecnológica EnCausa para impulsar la participación ciudadana.

Durante su mensaje de despedida, subrayó la importancia de la participación social en la vida pública.

“No concibo que quienes hemos tenido la oportunidad de recibir una formación basada en valores, cursar estudios, contar con una trayectoria profesional, entender las realidades de nuestro país, no estemos ligados con una o más causas”.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la ciudadanía activa y el compromiso social para construir un país más justo: “Ser factor para el fortalecimiento de una ciudadanía activa, una sociedad civil fuerte; empresas, universidades y fundaciones convencidas de la importancia de seguir construyendo una sociedad más justa, democrática, incluyente, transparente, con división de poderes y en la que se entienda que el bienestar y bien común nos corresponde a todos”.

El Cemefi fue fundado en 1988 por un grupo de empresarios, académicos y organizaciones sociales con el objetivo de impulsar la cultura de la filantropía en México. Entre sus principales promotores destacó Manuel Arango Arias, quien impulsó la articulación de esfuerzos entre el sector privado, la sociedad civil y el gobierno para fortalecer la participación ciudadana organizada y el apoyo a causas sociales.

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