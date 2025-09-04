Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos reveló que en su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles le pidió eliminar barreras comerciales y no comerciales, como lo contempla la política oficla estadounidense y su presidente, Donald Trump.

“Hoy hemos debatido estas cuestiones y la importancia de eliminar las barreras comerciales y no comerciales, en consonancia con la política exterior ‘Estados Unidos Primero’ del presidente estadounidense Donald Trump”, escribió en su cuenta de X.

En un comunicado, difundido aparte de la declaración conjunta emitida por los gobiernos de México y Estados Unidos, el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, señaló que Rubio “también agradeció a la Presidenta su colaboración para gestionar de forma más eficaz nuestros recursos hídricos comunes y se mostró optimista respecto a la posibilidad de seguir avanzando”.

En abril pasado, tras las quejas estadounidenses porque México no estaba entregando a Estados Unidos la cuota de agua que le correspondía bajo el Tratado de Aguas, se alcanzó un acuerdo para atender las asignaciones de agua del río Bravo correspondientes al ciclo de entregas de cinco años, que inició el 25 de octubre de 2020 y concluye el 24 de octubre de este año.

Claudia Sheinbaum dijo en su momento que “se entrega la cantidad de agua hasta donde se pueda”.

En la reunión entre el secretario de Estado y la Presidenta, el secretario destacó además la “importancia de resolver las barreras comerciales y no comerciales para promover la prosperidad de ambas naciones”, indicó Pigott en el comunicado.

Aparte, Rubio agradeció a la presidenta Sheinbaum por su ayuda para asegurar la frontera con la Unión Americana y señaló que durante su encuentro en Palacio Nacional se abordaron los temas del agua y de las barreras comerciales, algo que no se mencionó en el comunicado conjunto sobre seguridad.

“Gracias a nuestra colaboración conjunta con la presidenta Sheinbaum, Estados Unidos y México han reforzado la seguridad fronteriza, tomado medidas para desmantelar los cárteles, avanzado en el intercambio de recursos hídricos y se han promovido nuevas oportunidades económicas”, destacó.

Rubio y Sheinbaum reafirmaron la sólida alianza entre Estados Unidos y México, así como el “compromiso conjunto para desmantelar los cárteles, combatir el flagelo del fentanilo y la violencia perpetrada por las organizaciones criminales transnacionales, poner fin a la inmigración ilegal y promover la prosperidad económica y la seguridad”, indicaron. Redacción