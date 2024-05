El presidente Andrés Manuel López Obrador y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, arremetieron en contra de la madre buscadora Ceci Flores, al calificar como un montaje el hallazgo de una supuesta fosa clandestina, un crematorio y restos humanos en la capital del país.

En tanto, la activista cuestionó la veracidad de los resultados del estudio que realizó la fiscalía capitalina e ironizó: “Llevo un mes, 11 días y siete horas esperando que me digan si este cráneo que encontré es de mi hijo. Lo voy a traer a la Ciudad de México, porque aquí lo pueden resolver en menos de una hora. Ya me les adelanté, les juro que no es una lagartija”, escribió en su perfil de la red social X.

Flores solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviar un grupo de expertos con la finalidad de analizar los restos hallados.

En la mañanera, el presidente López Obrador acusó a la activista de ser parte del bloque conservador y de traficar con el dolor de madres con hijos desaparecidos.

“No quisiera que se enfocara todo el cuestionamiento a la señora Ceci Flores, porque no es Ceci Flores, ella participa. No, no, no, aquí como se dice por mi tierra, por mi agua, ‘hay nivelitos’…

“Este es un asunto que tiene que ver con una rivalidad política, donde hay un bloque conservador que estaba acostumbrado a robar, a saquear, que se sentían los dueños de México, que tenían un modus operandi… que no pasan de eso, de montajes”, sostuvo.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, calificó como “un montaje frustrado” el hallazgo de la madre buscadora.

El mandatario local afirmó que es falso que hubiera personas desaparecidas; falso que hubiera una fosa clandestina, un crematorio y falso que hubiera estos humanos en esta zona, como lo reportó la activista.

Acusó que Flores buscó lucrar políticamente con una causa justa en temporada electoral, pues tras una búsqueda de las autoridades, por las credenciales de las personas que se encontraron en los límites de Iztapalapa y Tláhuac, están vivas y en buen estado.

“Las autoridades acordonaron la zona, fueron los peritos de la fiscalía, se hizo el recorrido, se encontró que no había ningún crematorio, no había una fosa clandestina y tampoco había restos humanos, los restos óseos que se encontraron, de acuerdo con los peritos, pertenecen a fauna canina”.

Batres señaló que esto fue un montaje frustrado que corresponde a un movimiento político en temporada electoral.

“Es un montaje frustrado. Nosotros respetamos la labor de quienes trabajan por buscar personas desaparecidas, pero en este caso podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente con el dolor humano y una causa justa”.

Acusó que se buscaba afectar al Gobierno de la Ciudad y dejarlo en mal, pero se actuó con rapidez, eficacia y profesionalismo y dieron resultados inmediatamente.

Sobre la rapidez con que la fiscalía capitalina hizo el análisis de los restos óseos, Batres celebró que actuó y que en el lugar estuvieron peritos profesionales en los diversos temas.

“La autoridad no fue omisa con la noticia criminal que se presentó, sino que inmediatamente actuó, eso es muy importante”; sin embargo, no respondió si estaría dispuesto a que instancias internacionales puedan analizar los restos óseos encontrados.

El encargado de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ulises Lara, aseguró que si lo solicita la madre buscadora de Sonora, esa dependencia utilizaría su sistema de identificación y reconstrucción de cuerpos humanos, para analizar el cráneo que la activista tiene desde hace más de un mes, sin saber si pertenece a su hijo desaparecido.

Señaló que la identificación y reconstrucción de cráneos se realiza de manera digital y con el apoyo de arqueólogos y artistas de cuerpos humanos, quienes ayudaron en los peritajes para determinar en pocas horas que los restos óseos encontrados por la activista en un paraje de la zona limítrofe de Iztapalapa y Tláhuac no son de personas, sino de animales, específicamente de canes.

Desaparecieron evidencia en supuesto crematorio

El activista Bryan LeBarón reiteró a este diario que desaparecieron las evidencias de restos óseos halladas por Flores en el volcán Xaltepec, en el límite de Iztapalapa y Tláhuac.

Destacó que fue la investigación más rápida de la historia en la Ciudad de México. “Rompieron todos los protocolos… Cada vez que nosotros pedimos que se analicen restos tardan mucho tiempo y cómo es posible que levantaron todas las cenizas, que no pasa nada, que son de animales

“Obviamente van a encontrar de animales, pero no es posible que nos digan que ya hicieron el trabajo de una forma récord, según ellos analizaron todo en un día”, manifestó LeBaron. Indicó que peritos de la fiscalía estaban recogiendo a palas las cenizas y después de cuatro o cinco horas las analizan para concluir que no hay nada. (Con información de Daniela Wachauf y Alberto Acosta)