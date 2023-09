Pese a su propuesta de reforma para recortar más de 20 mil millones de pesos al Poder Judicial, a través de la extinción de 13 de sus 14 fideicomisos, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados no descarta dar un tijeretazo al presupuesto que la Suprema Corte, Consejo de la Judicatura y Tribunal Electoral recibirán para 2024.

Así lo señaló el coordinador del grupo parlamentario guinda, Ignacio Mier.

“No lo descartamos porque vamos a revisarlo, pero el propósito es, con la mayor responsabilidad pública, velar porque se garantice el compromiso al derecho a la justicia, su revisión tiene que estar en función de la distribución del gasto que esté orientado al cumplimiento del derecho a la justicia”, detalló en Conferencia de Prensa.

Este miércoles, EL UNIVERSAL dio a conocer que el posible recorte por 25 mil millones de pesos al poder judicial, planteado por diversos diputados de Morena, llevaría a un retroceso de ocho años, colocando a México en el escenario que existía en 2015.

Al respecto, el legislador insistió en que “apenas lo estamos revisando”, por lo que no puede afirmar si habrá recorte por 25 mil millones o no lo habrá.

“Tenemos tiempo para ver, de todo el programa de su presupuesto, cómo lo están ellos utilizando, se deben garantizar los recursos necesarios para el derecho que tienen las y los mexicanos a la justicia pronta y expedita y por eso vamos a ver cómo lo están usando, porque a mí me llama la atención en una revisión que me puse a hacer puntual, que no se está utilizando el recurso pese a todas las necesidades”

Tras presentar su iniciativa que plantea la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, detalló solo la Suprema Corte tiene fideicomisos por 6 mil 100 millones de pesos “que es superior a su presupuesto anual por 5 mil 330 millones de pesos”.

