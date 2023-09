El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en qué les afecta que se bajen el sueldo en 25% cuando los togados –dijo- tienen un salario de 600 mil pesos mensuales.

“¿Qué les puede afectar que digan voy a aportar 25% de todo lo que recibo, si recibo 600 mil pesos mensuales, voy a recibir, 25% menos, como 450 mil, no 600 mil que se van a afectar y no, se enojan”.

Señaló que la decisión de reducir el presupuesto del Poder Judicial de la Federación corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, pero recordó que ya no puede haber privilegios.

“Pero bueno ya ahí a ver qué hace la Cámara de Diputados y no puede haber fueros o privilegios eso ya se quitó, no se permite desde el siglo 19 que existían los fueros”, dijo.

Este miércoles EL UNIVERSAL documentó que Morena en la Cámara de Diputados propone un recorte de 25% del Presupuesto del Poder Judicial lo que podría llevar a la desaparición de 63% juzgados de distritos y 69% de los tribunales colegiados, lo que representaría un retroceso de ocho años.

Sobre el llamado que le hizo la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que lo exhortan a conducirse con responsabilidad y apegado a sus atribuciones constitucionales en materia del presupuesto del Poder Judicial, cuestionó a los abogados.

“¿Qué estoy haciendo mal? A mí me envían el Presupuesto, que no lo saben los abogados, como ellos mismos lo dicen, que quieren que les lea el artículo. A mí me entregan el Presupuesto del Poder Judicial y así, igual se envía a la Cámara de Diputados, porque deben de saber los abogados, que es facultad exclusiva de Diputados aprobar el presupuesto, como diría el clásico del conservadurismo: ´y yo porque´”.

Calificó a los ministros de “insensibles” porque –insistió- en qué les afecta el recorte de 25% de sus salarios.

“Hablamos de 22 millones de trabajadores que ganan en promedio 16 mil pesos mensuales a quienes ganan 600 o 700 mil pesos mensuales”, expresó.

El Mandatario sugirió que le quiten el nombre a la SCJN y la renombren como “Suprema Corte del Derecho o del estado de chueco”.

