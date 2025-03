Pese a que hace más de 15 días el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pidió la reinstalación de las 14 mujeres trabajadoras de limpieza que fueron despedidas injustamente de la Cámara Alta, hasta ahora las autoridades administrativas han hecho caso omiso.

Consultado al respecto, el presidente del Senado señaló que la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por el senador Adán Augusto López Hernández, “no ha querido” reincorporar a las empleadas que fueron dadas de baja el pasado 28 de febrero sin un motivo justificado.

“No ha querido la Junta de Coordinación Política; yo creo que deben reinstalarse, y creo que es un acto injusto, creo que las trabajadoras, creo que debe haber un reglamento que diga muy claramente cuáles son las causas por las cuales te pueden rescindir".

“Creo que nuestro movimiento no debe despedir a ningún trabajador, trabajadora de manera injustificada. Entiendo que por lo menos antes de que me fuera yo a la misión (a Francia), se quedó de que iban a darles la liquidación que les correspondía. No sé si las trabajadoras aceptaron o no, si están pidiendo su reinstalación, no sé. Pero a mí, de entrada, no estoy de acuerdo con el despido de ningún trabajador, trabajadora, si no está justificado.

Fernández Noroña afirmó que seguirá insistiendo en que las 14 trabajadoras sean reinstaladas, porque “hasta donde yo he visto de los expedientes, no hay causa suficiente para su rescisión”.

El Senado de la República despidió el pasado 28 de febrero a 14 trabajadoras del área de Limpieza, sin justificación alguna y sin otorgarles la liquidación a la que tienen derecho, por lo que el presidente de la Mesa Directiva exigió su reinstalación inmediata.

Las afectadas denunciaron que a pesar de que en diciembre de 2024 el presidente de la Jucopo, Adán Augusto López, anunció que el Senado incorporaría a su nómina a cerca de 400 trabajadores que estaban contratados en la modalidad de outsourcing, menos de tres meses después fueron despedidas sin previo aviso.

