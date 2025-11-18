La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el depósito del bimestre noviembre-diciembre para la Pensión Mujeres Bienestar se realizará del 18 al 21 de noviembre para las beneficiarias que hayan recibido su Tarjeta del Bienestar en el mes de octubre.

El depósito, de acuerdo con la Secretaría del Bienestar, será de 3 mil pesos.

En redes sociales, Montiel Reyes indicó que durante estos días, el pago se realizará según la letra del primer apellido de la derechohabiente.

“A partir del día de depósito puedes disponer de tus recursos”, detalló Ariadna Montiel.

La Pensión Mujeres Bienestar forma parte de los Programas para el Bienestar del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El objetivo de este apoyo es “contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de adultas mayores”.

Está destinado a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Al cumplir 65 años, las mujeres se convertirán automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, explica la Secretaría del Bienestar.

¿Cómo registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar?

Para registrarse a este programa universal se deben cumplir tres criterios:

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Los documentos necesarios son:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).

Acta de nacimiento legible.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial).

Número telefónico de contacto (celular y de casa).

En 2025, los periodos de incorporación se realizan cada dos meses y, para obtener mayor información, se recomienda estar al pendiente de la página oficial de Programas de Bienestar y en sus diferentes canales de comunicación.

