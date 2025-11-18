La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por tres meses a la empresa farmacéutica ABC Sivmed porque la empresa proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública número LA-07-HZI-007HZI999-N-62-2025.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que también se impuso una multa de 171 mil 973 pesos, todo a través del Órgano Interno de Control en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La licitación donde se presentó información falsa, explicó, fue para la contratación del “Servicio de Mantenimiento y Conservación al Sistema de Bombeo e Intercambiadores de Agua Helada y Caliente (segunda convocatoria)”; consistente en tres facturas.

Anticorrupción señaló que la notificación se realizó el pasado jueves 6 de noviembre de 2025 y su publicación aparece este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Asimismo, indicó que ABC Sivmed ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

La Secretaría de Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que la empresa sancionada tiene derecho a impugnar la resolución pero que, en caso de hacerlo, se defenderá con firmeza la multa, “por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público”.

“Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, mencionó.

