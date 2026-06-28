Un recibimiento multitudinario con mariachi, recorridos por los principales sitios turísticos de la Ciudad de México, entrevistas con reporteros, inauguración de plazas y cenas en su honor, fueron algunos de los eventos a los que agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) siguieron en la visita que hizo el futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, a nuestro país meses después de ganar el Mundial de Futbol México 70.

En docenas de reportes de inteligencia desclasificados que se encuentran en el Archivo General de la Nación (AGN), y a los cuales tuvo acceso EL UNIVERSAL, se detalla que agentes de la DFS siguieron de cerca a quien se considera el mejor futbolista de la historia en su visita al entonces Distrito Federal y Guadalajara, Jalisco.

Desde que bajó del avión, sus movimientos fueron reportados por agentes de la entonces agencia de inteligencia del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz.

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Edson Arantes do Nascimento, Pelé, fue una de las máximas figuras del Mundial de México 70 en el que se consagró con Brasil. Foto: Archivo

Le llevan mariachis

El seguimiento de Pelé fue colocado por el DFS en el expediente con folio 009-041-009 con la clasificación “Edson Arantes do Nascimento (a) Pelé”.

En la ficha F9/C7/3520, la cual ha perdido el color amarillo por el paso del tiempo y elaborado en máquina de escribir, se detalla que Pelé llegó a la Ciudad de México el 2 de noviembre de 1970 en el vuelo 502 de PanAmerican, y quien viajó con un pasaporte especial.

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Al llegar, se reporta, el futbolista fue recibido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por funcionarios mexicanos y de la embajada brasileña en donde pernoctó Pelé y su esposa.

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Un día después, un agente reportó que el futbolista y su esposa salieron temprano de la embajada para abordar un avión de la Secretaría de Salubridad y viajar a Guadalajara, donde inauguró una plaza y dictó una conferencia.

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Explica que al llegar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara fue recibido por funcionarios, cientos de personas y un mariachi.

“Este elemento el día 3 de los actuales, a las 7:40 horas, en unión de su esposa, sus acompañantes y tres miembros de la Embajada del Brasil en México salieron de esa embajada, trasladándose al Aeropuerto Internacional de esta ciudad, abordando el avión XC-DOC de la Secretaría de Salubridad que los condujo a Guadalajara, donde arribaron a las 10:10 horas, siendo recibidos por Lic. Efraín Urzúa Macías, en representación del gobernador y dos regidores del ayuntamiento, así como 200 personas y un conjunto de mariachis.

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“Del aeropuerto se dirigió al Hotel El Tapatío, hospedándose en la suite presidencial”.

Se indica que ya en Guadalajara, se dirigieron a la plaza Brasil, donde Pelé fue recibido por el gobernador de Jalisco y en donde se inauguró esta plaza y en donde se develó una placa alusiva y donde se interpretaron los himnos nacionales de México y Brasil.

“De este lugar se dirigieron al Gimnacio (sic) Río de Janeiro, arribando a las 13.15 horas, mismo que fue inaugurado por el deportista. A las 14.00 horas se celebró una conferencia de prensa con 50 periodistas de diferentes diarios y miembros del Canal 4 de Guadalajara”.

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Tras finalizar, Pelé y su esposa abordaron un avión de regreso al entonces Distrito Federal.

Por la noche, agentes de la DFS reportaron que la Embajada de Brasil en México ofreció una cena en honor al futbolista y su pareja.

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Vigilan a su esposa

Un día después, elementos encubiertos siguieron a la esposa de Pelé por la Ciudad de México, quien estuvo acompañada por la entonces encargada de negocios de la embajada brasileña. Era tal el nivel de detalle que los agentes reportaron en una ficha que el recorrido a la esposa del futbolista fue de las 12:45 a las 19:00 horas.

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“Edson Arantes permaneció en la residencia de la embajada de Brasil, donde recibió a algunos periodistas del diario Esto, quienes le obsequiaron un traje de charro. A las 16:25 horas salió de la citada residencia para efectuar un recorrido por diferentes lugares de esta capital, habiendo regresado a la embajada las 18:10 horas”.

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Un día después, Pelé y su esposa dejaron la capital mexicana.

Trataron de volar embajada brasileña

En la ficha Exp.76-27-70 se revela que en febrero de 1971 un hombre trató de volar con un explosivo la residencia particular del entonces embajador brasileño en México. Tras esto, el hombre fue detenido.

“Mar. 6 1971. El día 25 de febrero del presente año fue detenido en el edificio de dicha embajada Eladio Cruz Quiñones, acusado de querer volar con un explosivo la residencia particular del embajador”.

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