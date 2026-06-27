Terminó la Fase de Grupos del Mundial 2026 y se han definido los duelos de Dieciseisavos de Final. Comienza la fase decisiva en la Copa del Mundo.

La campeona del mundo tiene un duelo en teoría accesible, al enfrentar a la sorpresiva Cabo Verde, mientras que México hará lo propio ante la Selección de Ecuador.

Mañana comenzará esta nueva ronda con el choque entre Sudáfrica y Canadá; el primer duelo fuerte será el lunes 29 de junio con el Brasil vs Japón.

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Lionel Messi celebra su anotación ante la selección de Jordania en Estadio de Dallas. FOTO: AFP

Los partidos de Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

Concluyó la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y, para muchos aficionados, comienza la parte más emocionante de la justa.

Sudáfrica vs Canadá/ Domingo 28 de junio

Brasil vs Japón/ Lunes 29 de junio

Alemania vs Paraguay/ Lunes 29 de junio

Países Bajos vs Marruecos/ Lunes 29 de junio

Costa de Marfil vs Noruega/ Martes 30 de junio

Francia vs Suecia/ Martes 30 de junio

México vs Ecuador/ Martes 30 de junio

Inglaterra vs RD Congo/ 1 de julio

Bélgica vs Senegal/ 1 de julio

Estados Unidos vs Bosnia-Herzegovina/ 1 de julio

España vs Austria/ 2 de julio

Portugal vs Croacia/ 2 de julio

Suiza vs Argelia/ 2 de julio

Australia vs Egipto/ 3 de julio

Argentina vs Cabo Verde/ 3 de julio

Colombia vs Ghana/ 3 de julio

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