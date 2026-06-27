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Terminó la Fase de Grupos del Mundial 2026 y se han definido los duelos de Dieciseisavos de Final. Comienza la fase decisiva en la Copa del Mundo.
La campeona del mundo tiene un duelo en teoría accesible, al enfrentar a la sorpresiva Cabo Verde, mientras que México hará lo propio ante la Selección de Ecuador.
Mañana comenzará esta nueva ronda con el choque entre Sudáfrica y Canadá; el primer duelo fuerte será el lunes 29 de junio con el Brasil vs Japón.
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Los partidos de Dieciseisavos de Final del Mundial 2026
Concluyó la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y, para muchos aficionados, comienza la parte más emocionante de la justa.
- Sudáfrica vs Canadá/ Domingo 28 de junio
- Brasil vs Japón/ Lunes 29 de junio
- Alemania vs Paraguay/ Lunes 29 de junio
- Países Bajos vs Marruecos/ Lunes 29 de junio
- Costa de Marfil vs Noruega/ Martes 30 de junio
- Francia vs Suecia/ Martes 30 de junio
- México vs Ecuador/ Martes 30 de junio
- Inglaterra vs RD Congo/ 1 de julio
- Bélgica vs Senegal/ 1 de julio
- Estados Unidos vs Bosnia-Herzegovina/ 1 de julio
- España vs Austria/ 2 de julio
- Portugal vs Croacia/ 2 de julio
- Suiza vs Argelia/ 2 de julio
- Australia vs Egipto/ 3 de julio
- Argentina vs Cabo Verde/ 3 de julio
- Colombia vs Ghana/ 3 de julio
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