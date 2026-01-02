Con la finalidad de permitir que niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva puedan ejercer plenamente su derecho a la educación, así como facilitar su aprendizaje y adquisición de conocimientos, senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa que propone adicionar una fracción VI, al artículo 9 de la Ley General de Educación para incorporar en las plataformas digitales y en la televisión educativa el lenguaje de señas mexicana y su enseñanza.

Esto debido a que se considera que el ejercicio pleno del derecho a la educación de los educandos con discapacidad auditiva inicia con la enseñanza de la lengua de señas mexicana y con proporcionar los espacios para que puedan aprender mediante la televisión educativa y el apoyo de las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digitales (TICCAD).

Señalaron que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las personas con discapacidad tienen que superar mayores obstáculos para tener acceso a la educación porque enfrentan barreras de comunicación y porque no siempre se cuenta con infraestructura inclusiva.

El Día Internacional de la Lengua de Señas fue establecido por la ONU y se conmemora desde el año 2018. Foto: Universidad Tecnológica de Tijuana

Reconocieron que pese a que se han obtenido avances en apoyo a las personas con discapacidad, aún queda mucho por hacer para atender las necesidades de este grupo de la población mexicana, por lo que cobra relevancia la atención al derecho a la educación plena para las personas con discapacidad auditiva.

Explicaron que aunque se podría decir que la iniciativa propuesta ya se lleva a cabo, aún no está considerado en la Ley General de Educación, además de que no todos los contenidos transmitidos por las plataformas digitales y la televisión educativa incluyen intérpretes de lenguaje de señas mexicana y tampoco ofrecen clases de éste para toda la comunidad educativa.

Recalcaron que su propuesta también incluirá la enseñanza de la lengua de señas mexicana en la educación pública y privada, y que sea la Dirección General @prende.mx de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

