Ante versiones de una supuesta cancelación por la violencia en la entidad, la Orquesta Alemana de Cámara de Berlín mantiene su participación en Festival de Música de Morelia.

Verónica Bernal Vargas, directora del Festival de Música de Morelia, confirmó la participación de la Orquesta en la inauguración de esta noche en el Teatro Morelos, a las 20:00 horas.

Además, el Festival dedicado a las Américas compartió videos de los ensayos de la Orquesta de Cámara.

Verónica Bernal aclaró que donde no se presentará la Orquesta Alemana es en los municipios michoacanos de Zamora y Sahuayo, ante el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Comentó a medios locales que la cancelación en estos dos municipios fue decisión del Gobierno de Alemania para no exponer a los artistas.

