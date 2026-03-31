Un juez federal ordenó a las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC), Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la alcaldía Iztapalapa brindar condiciones mínimas de protección a los caballos y burros empleados durante la representación del Viacrucis.

Lo anterior, después de que “Va por sus Derechos”, asociación civil en defensa de los animales, tramitara un juicio de amparo contra la omisión de las autoridades capitalinas de implementar protocolos de cuidado frente al ruido, aglomeraciones y pirotecnia a los que son expuestos los ejemplares durante la tradicional ceremonia religiosa.

Martín Adolfo Santos Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió a dicha organización no gubernamental una suspensión provisional para efecto de que las autoridades adopten medidas de supervisión veterinaria durante el evento, y eviten el sufrimiento y maltrato a los caballos y asnos participantes en el Viacrucis.

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El juzgador aclaró que la medida cautelar no tiene por efecto suspender la realización de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, “sino únicamente establecer condiciones mínimas de protección, por lo que no se paraliza una actividad de interés general”.

Para “Va por sus Derechos” se trata un “logro histórico”, al considerar que el juez reconoció que el maltrato a los animales usados en el Viacrucis de Iztapalapa no es asilado, más bien una omisión que se repite cada y perpetúa cada año, y que la ausencia de protocolos de bienestar animal, supervisión veterinaria y medidas constituye un ciclo de maltrato previsible y documentado.

Ante el riesgo de que las autoridades no implementen las medidas señaladas, "Va por sus Derechos" presentó este martes un escrito urgente ante dicho Juzgados para que se les haga conocer de manera inmediata la suspensión emitida.

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