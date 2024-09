Desde su inauguración, el 29 de diciembre de 2023, y hasta junio pasado, la Megafarmacia surtió mil 155 pedidos de medicamentos a nivel nacional, es decir, seis recetas diarias en promedio, de acuerdo con los datos publicados en el 6o. Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de ser una de sus obras insignia, y con la que pretendió terminar con el desabasto de medicamentos que aquejó a los derechohabientes durante todo el sexenio, el titular del Ejecutivo sólo le dedicó tres párrafos de su último informe a la bodega que tendría “todos los medicamentos del mundo”.

En comparación, el año pasado tan sólo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no surtió 5 millones 185 mil 877 recetas, mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no suministró 746 mil 17 recetas, un total de 5 millones 931 mil 894 recetas en total, sólo de esas dos instituciones.

El informe destaca que del 29 de diciembre de 2023 a junio de 2024, la Megafarmacia recibió 126 mil 115 llamadas telefónicas, de las que se derivaron 13 mil 509 folios de atención a pacientes que llamaron para solicitar los medicamentos que no encontraron en los centros médicos de su comunidad.

El documento también específica que la bodega, ubicada en Huehuetoca, Estado de México, administra mil 3 claves de insumos del IMSS, 200 claves del IMSS-BIENESTAR y 445 claves del ISSSTE, que representan 1 millón 729 mil 715 piezas.

Megafarmacia, avance lento e ínfimo

El pasado 5 de abril, EL UNIVERSAL dio a conocer que la Megafarmacia sólo había surtido 341 recetas, desde su inauguración y hasta el 29 de abril de 2024, que representan apenas 2.7 recetas surtidas diarias en promedio, de acuerdo con datos obtenidos a través de una solicitud de información a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., (Birmex).

De las 341 recetas que surtió en ese periodo, había entregado medicamentos a dos derechohabientes del IMSS, 210 a pacientes del ISSSTE y 129 a personas sin seguridad social que se atienden en el IMSS-Bienestar.

De ese total, 24 mil 792 fueron llamadas sin interacción con el personal que atiende el call center de Birmex; otras 27 mil 94 no fueron atendidas porque no contaban con información suficiente, es decir, los pacientes no tenían receta o no sabían su CURP.

El 14 de mayo de 2024, EL UNIVERSAL también dio a conocer que los medicamentos que almacena la Megafarmacia no fueron comprados exprofeso, sino que fueron enviados poco a poco desde todos los estados, pero principalmente desde aquellos con mayor carencia de acceso a la salud, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

No sólo se tomaron medicamentos del IMSS e IMSS-Bienestar también del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) y del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), dependientes de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), de la Secretaría de Salud (Ssa).