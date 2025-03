El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, anunció que impugnará ante el Tribunal a electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibir a los servidores públicos que promuevan el voto ciudadano rumbo a la elección judicial del 1 de junio próximo.

En su video charla en redes sociales, Fernández Noroña consideró “ridícula” y “absurda” la resolución del INE y calificó a los consejeros electorales que votaron en favor de ella de “nostálgicos de Lorenzo Córdova”.

Adelantó que él seguirá promoviendo la participación ciudadana en las urnas. “Insistiré en llamar a votar el primero de junio, eso seguiré haciéndolo en mis recorridos, en las video charlas, en la tarea que venimos desarrollando. Por ahí, con mucho ánimo, con mucho compromiso, porque es una votación importantísima, el primer país del mundo que va a elegir por voto universal, secreto y directo a todas las personas juzgadoras. (…) El primero de junio todo mundo hay que ir a votar para elegir al nuevo Poder Judicial”, enfatizó.

Fernández Noroña elogió a los únicos tres consejeros del INE que votaron en contra de la resolución, entre ellos la presidenta Guadalupe Taddei. “Larga vida a Guadalupe Taddei, a Norma Irene de la Cruz y a Jorge Montaño. los únicos tres que salvan la honra del INE”, afirmó.

“El Consejo General del INE se auto sabotea, yo creo que hay que echar atrás esa decisión que tomó”, expresó el presidente del Senado, en tono molesto, tras cuestionar “¿cómo va a poder más el INE que millones de personas y de instituciones?”, cuestionó.

Gerardo Fernández Noroña dijo que “están perdidos” quienes aseguran que sólo el INE puede llamar a votar.

“Vamos a impugnar esa decisión del INE ante el Tribunal Electoral, porque lo que no debemos hacer es llamar a votar por alguien, pero pues llamar a votar en general a la gente a que vaya a las urnas el primero de junio ¿cómo va a ser incorrecto eso?, o sea, están saboteando esos ocho consejeros y consejeras del INE, están saboteando.

“Me extraña de tres de ellos, porque supuestamente están comprometidos en que salga la elección. Entonces, ¿por qué restringes la convocatoria a votar, si mientras más voces llamen a votar pues más difusión tiene la jornada del primero de junio?, entonces es ridículo”, insistió.

El presidente del Senado calificó de “malísimos” los mensajes que elaboró el INE para promover el voto ciudadano en la elección judicial.

“Ni siquiera los firma como INE. Como ya se quedó Xóchitl Gálvez con los colores del INE, ya ni eso hace el INE, ya no firma sus mensajes, a mí no me gustan, pero bueno, pues es su tarea y es su responsabilidad, pero que sólo él haga convocatoria pues eso es absurdo”, recalcó.

Dijo que, en contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene ya “cosas buenísimas para convocar al primero de junio a votar (y) nosotros en el Legislativo también estamos trabajando para en los tiempos oficiales llamar a votar”.

En su sesión del pasado sábado, el Consejo General del INE determinó prohibir a funcionarios e instituciones públicas la promoción de la participación ciudadana en la primera elección del Poder Judicial que se realizará el domingo 1 de junio.

De acuerdo con el resolutivo, los tres Poderes de la Unión podrán ceder al INE sus tiempos de Estado en radio y televisión para que el órgano electoral promueva los comicios.

