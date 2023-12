Ángeles Toledo fue una de las pocas personas que lograron vacunarse con el biológico de Pfizer contra Covid 19; aunque la mujer ya cuenta con cuatro dosis, quiere reforzar su sistema por miedo a contagiarse de las nuevas cepas.

“Ya padecí Covid tres veces, una de ellas muy grave. Yo creo que pagar por la vacuna es otra alternativa y si se abrió no está mal. No todo el mundo lo va a poder pagar, pero tenemos que hacerlo por necesidad, los que podemos nos vamos a cuidar más con otra dosis”, dijo a EL UNIVERSAL mientras esperaba su turno en la fila.

La señora Toledo llegó a las diez de la mañana a la sucursal Roma Sur de la farmacia San Pablo con la esperanza de inocularse una vez más con una fórmula aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues leyó que la composición de Abdalá y Patria no protegen al sistema inmune de las nuevas cepas de coronavirus.

“Yo he leído investigaciones de que Abdalá no protege y no me voy a poner algo que no me va a servir. Tengo cuatro dosis, una Astra y una Pfizer que me puse en México y dos Moderna, de Estados Unidos. Me enfermé muchas veces y no me podía arriesgar a ponerme una vacuna que no me protegiera”, declaró.

Tras una hora de espera y con la amenaza de no alcanzar vacuna por la falta de insumos, Ángeles Toledo logró conseguir su dosis.

La mujer de la tercera edad manifestó sentirse tranquila y prometió vacunarse nuevamente en seis meses.

“Voy a traer a mis nietos. Los niños también están desprotegidos por las decisiones políticas de este gobierno y están muy expuestos a la enfermedad. Tenemos que hacer un esfuerzo por cubrir el costo, aunque sea alto, porque nuestra salud es lo más importante que tenemos”.

