El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reunirse con la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, luego de ser señalado de fomentar el odio en contra de ella.

“No tiene sentido, ya expresé mi condena a este tipo de actos, no debería repetirse y también no usarse con propósitos politiqueros, porque los conservadores andan zopiloteando. Ya lo estoy mandando desde aquí, que no hay que llevar a cabo esos actos, nada de apología a la violencia, vernos como adversarios, no como enemigos, adversarios a vencer”.

En conferencia de prensa, el Mandatario recordó que en la marcha en defensa del INE se quemó una figura del Presidente y nadie dijo nada y, por el contrario, con este caso se hizo un escándalo.

Urgió a que se acabe la hipocresía y recordó que el presidente Benito Juárez decía que “el triunfo de la reacción es moralmente imposible”.

Cuestionó que se condene desde el Poder Judicial la quema de una imagen alusiva de la ministra Piña, pero cuando ha habido otros casos en donde guardó silencio.

“¿Por qué no sacaron los ministros una página completa cuando el incendio de la Guardería ABC? Y algunos de estos ministros hipócritas o ministros que ahora encabezan el movimiento conservador se opusieron a que se castigara a los responsables de la tragedia de ABC y ¿hubo desplegados del Poder Judicial? No. ¿Hubieron desplegados cuando el Poder Judicial dejó en libertad a Caro Quintero?, ¿o hubo algún desplegado ahora que liberaron las cuentas a la esposa de García Luna?”, criticó.

Al término de la celebración que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador por el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera, un grupo de asistentes quemaron una figura que representaba a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Lucía Piña.

Bajo el grito de “¡Fuera Piña! ¡Fuera Piña!”, los manifestantes quemaron la figura hecha de cartón en un costado de la plancha del Zócalo de la ciudad de México.







