"No soy narco" y "nunca me llegaron a mí las tentaciones en ese sentido y voy seguido a Badiraguato", aseguró el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante diversos señalamientos durante su gestión.

"Desde que gané la gubernatura, me han dicho que soy narco, porque soy de Badiraguato, pero no, no me he dedicado nunca a eso, estoy alejado de eso. Nunca me llegaron a mí las tentaciones en ese sentido y voy seguido a Badiraguato", reviró ante el presidente Andrés Manuel López.

Al acompañar al mandatario federal en la conferencia de prensa en el marco de su visita a la entidad, Rocha Moya aseguró que López Obrador, "ha sido muy generoso con Sinaloa", y por eso, consideró, "es el estado que más lo quiere".

Reveló que el sábado pasado realizó una encuesta que arrojó como resultado que el 80 por ciento de los sinaloenses aprueba su gestión.

"Dudo que haya otro estado, digo los hay, no tengo la menor duda que pueda existir", indicó.

El morenista dijo que la aprobación al gobierno de López Obrador se debe a diversas obras que ha impulsando en Sinaloa, como la construcción de una presa en la que se han invertido 20 mil millones de pesos.

"Nunca ha habido un presidente que le meta tanto a la agricultura, como a nosotros", destacó.

Señaló que lo que ha llevado a la transformación del país, es la lucha contra la corrupción encabezada por el presidente Andrés Manuel López.





























