El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que “actúan de mala fe” aquellos que afirman que no ha entregado el bastón de mando del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum y aseguró que no tiene un doble discurso porque en toda su vida ha tratado de ser consecuente y “no soy hipócrita”.

El jefe del Ejecutivo federal calificó a Claudia Sheinbaum como una “mujer excepcional” y con amplia preparación académica.

“Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto, no me conocen, además siempre actúan de mala fe, siempre cuestiona, pero yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente, siempre hacer lo que digo, lo que pienso, no tengo un doble discurso, nada de doble moral, no soy hipócrita.

Lee también "Platicar con Xóchitl sería una incongruencia vital", asegura Marcelo Ebrard tras quedarse en Morena

“Estoy muy contento porque ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia que es una mujer excepcional, preparada, yo tengo licenciatura, ella tiene doctorado. Es investigadora creo que del Sistema Nacional de Instigación (SNI) , de primera, la conozco porque la invité a participar, no nos conocíamos. Cuando fui jefe de Gobierno (de la Ciudad de México), fue la secretaria de Medio Ambiente y estaba de investigadora en el Instituto de Ingeniera del UNAM y entró a participar y me ayudó muchísimo”, dijo.

“Algo muy importante, ella fue la que inició lo de la separación de la basura en los domicilios de la basura inorgánica. Muy preparada, mucho muy preparada y con convicciones y honesta. Entonces es la que ya dirige el movimiento de transformación”.

En las instalaciones de la 9 Zona Militar en Culiacán, Sinaloa, el presidente López Obrador señaló que tras la entrega del bastón de mando él está dedicado a terminar obras.

Lee también Sheinbaum y Xóchitl se reúnen con miembros del Episcopado para dialogar sobre la paz

“Ya me faltan 10 meses, como ayer cumplí 70 años, como dicen mis adversarios ya estoy `chocheando´, aunque todavía estoy bateando arriba de 300”, dijo riendo.

































Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot