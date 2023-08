El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que de cara al proceso electoral de 2024 no sólo hay que ver quién es el candidato o la candidata, o cuál es el partido o bloques de partidos, sino que ver qué proyecto proponen.

En su conferencia mañanera de este miércoles 23 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador cuestionó al Frente Amplio por México por quienes lo integran, como José Ángel Gurria y Francisco García Cabeza de Vaca.

“Va a estar muy claro. ¿Quieren el proyecto que está haciendo Gurría, con el apoyo del señor Cabeza de Vaca para el manejo de la seguridad? ¿Quieren el proyecto que propone Fox de eliminar los programas sociales, los programas de bienestar? Pues todo eso, ya saben por quién van a votar.

“¿Quieren que continúe la transformación, el proceso de transformación? Pues ya saben también, está muy claro. Nada más que busquemos que no haya simulación porque antes engañaban mucho”, declaró López Obrador.

Otra vez declaró que la periodista Carmen Aristegui engañó a mucha gente, “con esa estrategia, ese truco de progre buena ondita”.

AMLO asegura que prefiere a los más retrógradas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de entre sus adversarios prefiere a los más retrógradas sobre los “progres buena ondita”, porque los primeros no simulan.

“Si me dicen ¿con cuál se queda? Pues me quedo con los más retrógradas y no con los progres buena ondita, porque los más retrógradas son más auténticos y no simulan”.

Puso como ejemplo, al dirigente del FRENAA, Gilberto Lozano, quien es directo, “claro que no estoy de acuerdo con él.

“Pero si me dicen Lozano o el escritor de moda de las clases medias, Martín Moreno, con quien se queda con Lozano, prefiero a Lozano”, señaló.





























