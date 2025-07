El presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, Luis Arturo Oliver, defendió la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional, y aseguró que dicho cuerpo de seguridad tendrá formación policial y no militar.

Así lo dijo al participar en una exposición para conmemorar el sexto aniversario de la GN.

“Esta fuerza armada, ahora considerada así, integrada a la Secretaría de la Defensa Nacional, ha llevado durante estos seis años de existencia una historia de origen, de desarrollo, de formación, de participación con la sociedad civil, de participación en beneficio de la población civil. Y, sobre todo, y enfocado, su adiestramiento ya de principio a la formación policial para beneficio de la población civil, para cooperar en el esfuerzo de recuperar la seguridad pública. No hablamos de una militarización de la Guardia Nacional, si bien la integración a la Secretaría de Defensa Nacional da esa impresión, de acuerdo, pero la formación es policial, no es militar. No se están formando soldados, se están formando agentes de la Guardia Nacional”, declaró.

En entrevista, el legislador de Morena, puntualizó que las labores de inteligencia que la nueva reforma le permitirá realizar a la Guardia Nacional, será conforme a la ley.

Aseveró que la comisión de los delitos será investigada, y en caso de requerirse intervención de comunicaciones, solo se hará mediante orden judicial.

“De conformidad con este artículo 21 constitucional, todas las órdenes que reciba la Guardia Nacional tiene que ser bajo la dirección, bajo la jurisdicción del Ministerio Público. Y cuando se trate de obtener algún otro recurso a través del empleo de las comunicaciones, tiene que ser por mandato judicial, no es autónomo. No es autónomo”, sentenció.

La exposición, realizada al interior de la Cámara de Diputados, fue inaugurada por el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien recordó que la Guardia Nacional cuenta con 140 mil elementos en el país.

El líder guinda sostuvo que dicho cuerpo de seguridad “es una de las mejores medidas legislativas que ha tenido el Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente.

“Hace unos días se aprobaron modificaciones a la Ley de la Guardia Nacional y se crearon nuevas normas jurídicas para que pueda cumplir su función de manera correcta. Yo en lo personal, como fui también impulsor como coordinador de los senadores de Morena en el Senado y después aquí en la Cámara de Diputados, me siento muy contento y muy orgulloso del trabajo que viene realizando la Guardia Nacional, todos sus elementos”, añadió.