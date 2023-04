Ante las acusaciones de que la DEA, el Pentágono y otras agencias de EU de estar espiando al gobierno mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que México no acepta ninguna intervención y que su gobierno tiene capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada.

En su discurso en la ceremonia por el 109 Aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz, el jefe del Ejecutivo federal expresó que, ante las filtraciones del Pentágono de diferencias entre las secretaría de Marina (Semar) y la Defensa Nacional (Sedena), los mexicanos podemos arreglar nuestras diferencias sin intervención de ningún país, de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, pues “somos libres y somos soberanos”.

Frente al almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de Marina y del general Luis Cresencio Sandoval, el Mandatario federal señaló que ante la propuesta del gobierno de Estados Unidos de declarar a los cárteles mexicanos como terroristas, su gobierno tiene capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, pues manifestó que “no queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie”.

“La enseñanza mayor es que somos libres, somos independiente y nosotros tenemos que arreglar, los mexicanos nuestras diferencias sin intervención de ningún país, de ninguna potencia, de ninguna hegemonía. Somos libres y somos soberanos.

“La segunda lección es de que en nuestros días que se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir ayudarnos, a apoyarnos para enfrenar a la delincuencia organizada".

“Desde aquí desde el puerto de Veracruz y que se oiga bien y que se oiga lejos, no aceptamos ninguna intervención, nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda entre comillas de nadie”, dijo.

